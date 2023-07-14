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≡ 17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47176
17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически
Отправлено: 14.07.23 - 21:20
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С января 2024 года 17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически. Сейчас приписка граждан мужского пола, которым исполняется семнадцать лет, проводится ежегодно. Процедура предполагает обязательное определение степени годности к воинской службе.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1777
Re: 17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет...
Отправлено: 14.07.23 - 21:20
#1
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Вроде всегда в 50 снимали с воинского учёта, или мы опять идём своим путём?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6211
Re: 17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет...
Отправлено: 15.07.23 - 11:45
#2
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Говорили в Японии нет своей армии, какого черта они с китайцами хотят воевать, или опять американцы жути нагнали. Кстати, Украину так и не хотят брать в НАТО, их президент в отчаянии и в депрессии хотел уйти в отставку (сбежать), но оказывается его охраняют англичане, и не пустили
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1238
17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически
Отправлено: 15.07.23 - 11:47
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Украину так и не хотят брать в НАТО

Почему это?? Возьмут её. И тогда окончательно дадут пинка плешивому.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17694
17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически
Отправлено: 15.07.23 - 11:55
#4
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Цитата:
Сабыр:
Почему это?? Возьмут её. И тогда окончательно дадут пинка плешивому.

Чьей ногой?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1238
17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически
Отправлено: 15.07.23 - 12:22
#5
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Цитата:
maxsaf:
Чьей ногой?

Ногой мира и добра! Вон из чужой страны убийца!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17694
17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически
Отправлено: 15.07.23 - 12:25
#6
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Цитата:
Сабыр:
Ногой мира и добра! Вон из чужой страны убийца!

Эта нога будет по колено в крови. Это же не футбол.
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