Re: Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в...

Отправлено: - 12:05

Абсалютное равнодушие, или НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ отношение городских властей к своим НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.

У меня живёт там знакомый, так он позвонил вчера и сказал что:- не было НЕОБХОДИМОСТИ в ремонте крыши, она ВООБЩЕ и НИКОГДА НЕ ПРОТЕКАЛА.

Очевидно, надо было ОСВОИТЬ бюджетные деньги.

Это всё идёт от НАЗНАЧАЕМОСТИ акимов, от их пофигизма перед жителями и отчётности перед вышестоящим - если бы был бы выборный аким, то бюджетные деньги пустил бы на более насущные дела, по согласованию со своими избирателями.

Тому яркий пример, кадровой политики в нашем государстве: - неудачный выбор президента акимом Алма-Аты миллионера Досаева - который меняет НОВЫЕ бордюры, на ещё более НОВЫЕ бордюры.

Очевидно, ежегодная замена этих бордюров - новая национальнаяе идея, которую так долго искали национал-патриоты, и которая должна обьединить все жузы и роды Казахстана, во имя какой то эфемерного нового-старого казахстана.