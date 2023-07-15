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111:

Ты выбрал, чтобы уничтожить как можно больше славян, в обмен на твой холодильник..

Цитата:Те славяне сами выбирают, что делать с оружием НАТО, выпиливать друг друга или нет. Это могло быть и не оружие вовсе, а кухонные ножи или члены резиновые натовские.