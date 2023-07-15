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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 498 из 499«1...496497498499»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:48
#7456
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Понты то гнать вот тут не нужно..
Выбрал страну НАТО, так ты выбрал полное уничтожение своих же..
Блин..
Ну понты то по полной..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17685
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:49
#7457
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Цитата:
111:
Ты выбрал, чтобы уничтожить как можно больше славян, в обмен на твой холодильник..

Те славяне сами выбирают, что делать с оружием НАТО, выпиливать друг друга или нет. Это могло быть и не оружие вовсе, а кухонные ножи или члены резиновые натовские.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:50
#7458
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Граждане стран НАТО, сидят и рассуждают о мире..
Засланные казачки!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:52
#7459
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Цитата:
maxsaf:
Те славяне

Ладно то прикрываться .
Вы поставляете оружие, чтоб одни славяне убивали других .
И не надо тут то понтов..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17685
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:52
#7460
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Если бы я был крымчанином, мне было бы фиолетово, чей флаг висит на здании администрации, хоть радужный. При любом флаге мой распорядок дня был бы проснулся, поработал, поел, упал и т.д.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:53
#7461
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Цитата:
maxsaf:
Те славяне сами выбирают,

Нет, ты выбрал Родину, которая уничтожает твоих бывших соседей, друзей, родственников..
Как скажи к тебе после этого относиться?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17685
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:53
#7462
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Цитата:
111:
Вы поставляете оружие, чтоб одни славяне убивали других . И не надо тут то понтов..

Они убивают время пока в Сан-Франциско и Беркли решают что делать с миром.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17685
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:55
#7463
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Цитата:
111:
Как скажи к тебе после этого относиться?

Мне нас рать. Моя семья здесь со мной в безопасности. Остальным я ничем помочь не могу и не хочу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:55
#7464
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Цитата:
maxsaf:
Если бы я был крымчанином

Ты гражданин своей новой Родины, страны НАТО.
Которая за то, чтобы убивали твой род, твоих знакомых, друзей, родственников .
И ты выбрал сам этот путь, путь уничтожения славян..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:57
#7465
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Цитата:
maxsaf:
Мне нас рать.

Ну вот и видно, как ты к своим относишься
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:58
#7466
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Цитата:
maxsaf:
Остальным я ничем помочь не могу и не хочу.

Но при этом, поставляешь оружие, чтоб одни убивали других.
Веселая история .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:00
#7467
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Цитата:
maxsaf:
Моя семья здесь со мной в безопасности.

И потому ты голосуешь за убийство славян, штормами, хаймарсами?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:02
#7468
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Цитата:
maxsaf:
Они убивают

Кто кбивает, как не аы, выбравшие страну НАТО?
Снимаешь ответственность с себя?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17685
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:02
#7469
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Цитата:
111:
Но при этом, поставляешь оружие, чтоб одни убивали других. Веселая история .

Ты можешь эту мантру повторять сколько угодно. Это как ныть про то, что кто-то сожрал твой беш, когда на твой дом летит метеорит размером с пирамиду Хеопса. Твои стоны тут ничего не изменят.

[Исправлено: maxsaf, 15.07.2023 - 04:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17685
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:04
#7470
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Цитата:
111:
И потому ты голосуешь за убийство славян, штормами, хаймарсами?

Для тебя же там одни более славянистее чем другие, харош прикидываться ;-)
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Страница 498 из 499«1...496497498499»
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