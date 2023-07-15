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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:48
Понты то гнать вот тут не нужно..
Выбрал страну НАТО, так ты выбрал полное уничтожение своих же..
Блин..
Ну понты то по полной..
Выбрал страну НАТО, так ты выбрал полное уничтожение своих же..
Блин..
Ну понты то по полной..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:49
Цитата:
Те славяне сами выбирают, что делать с оружием НАТО, выпиливать друг друга или нет. Это могло быть и не оружие вовсе, а кухонные ножи или члены резиновые натовские.
111:
Ты выбрал, чтобы уничтожить как можно больше славян, в обмен на твой холодильник..
Ты выбрал, чтобы уничтожить как можно больше славян, в обмен на твой холодильник..
Те славяне сами выбирают, что делать с оружием НАТО, выпиливать друг друга или нет. Это могло быть и не оружие вовсе, а кухонные ножи или члены резиновые натовские.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:50
Граждане стран НАТО, сидят и рассуждают о мире..
Засланные казачки!
Засланные казачки!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:52
Цитата:
Ладно то прикрываться .
Вы поставляете оружие, чтоб одни славяне убивали других .
И не надо тут то понтов..
maxsaf:
Те славяне
Те славяне
Ладно то прикрываться .
Вы поставляете оружие, чтоб одни славяне убивали других .
И не надо тут то понтов..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:52
Если бы я был крымчанином, мне было бы фиолетово, чей флаг висит на здании администрации, хоть радужный. При любом флаге мой распорядок дня был бы проснулся, поработал, поел, упал и т.д.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:53
Цитата:
Нет, ты выбрал Родину, которая уничтожает твоих бывших соседей, друзей, родственников..
Как скажи к тебе после этого относиться?
maxsaf:
Те славяне сами выбирают,
Те славяне сами выбирают,
Нет, ты выбрал Родину, которая уничтожает твоих бывших соседей, друзей, родственников..
Как скажи к тебе после этого относиться?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:53
Цитата:
Они убивают время пока в Сан-Франциско и Беркли решают что делать с миром.
111:
Вы поставляете оружие, чтоб одни славяне убивали других . И не надо тут то понтов..
Вы поставляете оружие, чтоб одни славяне убивали других . И не надо тут то понтов..
Они убивают время пока в Сан-Франциско и Беркли решают что делать с миром.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:55
Цитата:
Мне нас рать. Моя семья здесь со мной в безопасности. Остальным я ничем помочь не могу и не хочу.
111:
Как скажи к тебе после этого относиться?
Как скажи к тебе после этого относиться?
Мне нас рать. Моя семья здесь со мной в безопасности. Остальным я ничем помочь не могу и не хочу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:55
Цитата:
Ты гражданин своей новой Родины, страны НАТО.
Которая за то, чтобы убивали твой род, твоих знакомых, друзей, родственников .
И ты выбрал сам этот путь, путь уничтожения славян..
maxsaf:
Если бы я был крымчанином
Если бы я был крымчанином
Ты гражданин своей новой Родины, страны НАТО.
Которая за то, чтобы убивали твой род, твоих знакомых, друзей, родственников .
И ты выбрал сам этот путь, путь уничтожения славян..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:57
Цитата:
Ну вот и видно, как ты к своим относишься
maxsaf:
Мне нас рать.
Мне нас рать.
Ну вот и видно, как ты к своим относишься
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:58
Цитата:
Но при этом, поставляешь оружие, чтоб одни убивали других.
Веселая история .
maxsaf:
Остальным я ничем помочь не могу и не хочу.
Остальным я ничем помочь не могу и не хочу.
Но при этом, поставляешь оружие, чтоб одни убивали других.
Веселая история .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:00
Цитата:
И потому ты голосуешь за убийство славян, штормами, хаймарсами?
maxsaf:
Моя семья здесь со мной в безопасности.
Моя семья здесь со мной в безопасности.
И потому ты голосуешь за убийство славян, штормами, хаймарсами?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:02
Цитата:
Кто кбивает, как не аы, выбравшие страну НАТО?
Снимаешь ответственность с себя?
maxsaf:
Они убивают
Они убивают
Кто кбивает, как не аы, выбравшие страну НАТО?
Снимаешь ответственность с себя?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:02
Цитата:
Ты можешь эту мантру повторять сколько угодно. Это как ныть про то, что кто-то сожрал твой беш, когда на твой дом летит метеорит размером с пирамиду Хеопса. Твои стоны тут ничего не изменят.
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2023 - 04:02]
111:
Но при этом, поставляешь оружие, чтоб одни убивали других. Веселая история .
Но при этом, поставляешь оружие, чтоб одни убивали других. Веселая история .
Ты можешь эту мантру повторять сколько угодно. Это как ныть про то, что кто-то сожрал твой беш, когда на твой дом летит метеорит размером с пирамиду Хеопса. Твои стоны тут ничего не изменят.
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2023 - 04:02]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:04
Цитата:
Для тебя же там одни более славянистее чем другие, харош прикидываться
111:
И потому ты голосуешь за убийство славян, штормами, хаймарсами?
И потому ты голосуешь за убийство славян, штормами, хаймарсами?
Для тебя же там одни более славянистее чем другие, харош прикидываться
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