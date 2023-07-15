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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 497 из 497«1...495496497
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 02:53
#7441
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Мы стоим на пороге колонизации Марса. Уже сейчас можно всю Землю считать родиной. Деление на страны мягко говоря уже не актуально, особенно в свете надвигающихся глобальных проблем, которые 100% не будут решены с нынешним миропорядком. Многополярный мир это тупик. Одна из самых серьезных проблем ближайшего будущего - AGI. Это опаснее ядерного оружия. А с текущим миропорядком это очень быстро выйдет из под контроля. Тёрки из за территорий или другие подобные вопросы покажутся возней в песочнице.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 02:55
#7442
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Цитата:
111:
И выбрал Родиной одну из стран НАТО, которая будет уничтожать твою бывшую Родину СССР.. Как мило..

Тебе не все равно, где щас твои бывшие, и кто как их ужинает и танцует?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 02:59
#7443
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Цитата:
maxsaf:
Я за естественный отбор

Понятно
Вот так вот ты и оцениваешь, свою первую Родину..

Цитата:
maxsaf:
Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик.


Ну тут комментарии неуместны..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:16
#7444
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Цитата:
111:
Ну тут комментарии неуместны..

Так то твои комментарии вообще мало где уместны. Чаще себе об этом напоминай :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:26
#7445
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Цитата:
maxsaf:
Так то твои комментарии вообще ма

Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:28
#7446
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А за мои комментарии переживать нечего.
Я не травлю народы друг против друга, как твоя новая Родина, которую ты выбрал сам..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:33
#7447
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Цитата:
111:
Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?

Ну и к чему тут знак вопроса? Это вопросительное предложение или повествовательное? С тобой невозможно даже просто общаться, не то что дискутировать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:35
#7448
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Цитата:
111:
А за мои комментарии переживать нечего. Я не травлю народы друг против друга, как твоя новая Родина, которую ты выбрал сам..

7441 ты не прокомментировал, потому что ни слова ты не понял оттуда. А значит и объяснить я тебе не смогу свою точку зрения, это бесполезно. Для тебя там славяне против славян. А должно быть люди против людей...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:37
#7449
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Цитата:
Эл-починно:
Вам какое дело, до того, что и где я отметил? Заняться больше нечем?

Хех..
Особенно как налоги обычного приезжего в Германии, идут на уважаемое ВСУ..
Ну уж, ты стабилен во всем..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:39
#7450
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Цитата:
maxsaf:
значит и объяснить я

Понятно.
Ты выбрал страну НАТО, которая гонит оружие, чтоб убивать похожих на тебя.
Ты тогда кто?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:40
#7451
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Эх вы, z-патриоты..
Такая фальшь от вас идет, что хуже некуда..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:40
#7452
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Цитата:
111:
Особенно как налоги обычного приезжего в Германии, идут на уважаемое ВСУ..

Как и моча, которая после долгого пути обязательно попадет кому то в стакан, и мы ничего не можем с этим поделать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:43
#7453
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Цитата:
111:
Ты выбрал страну НАТО

Я просто выбрал место, где можно жить.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:43
#7454
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Цитата:
maxsaf:
и мы ничего не можем с этим поделать.

Ну вы же выбрали!
А теперь ты говоришь что вы рабы и должны уничтожать своих же славян, потому что ты не можешь ничего моделать?
То то..
Вам удобно просто это.
Уничтожение, в обмен на полный холодильник..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 03:46
#7455
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Цитата:
maxsaf:
просто выбрал место, где можно жить

И кого уничтожать..
Ты выбрал, чтобы уничтожить как можно больше славян, в обмен на твой холодильник..
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