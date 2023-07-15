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111:

Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?

Цитата:Ну и к чему тут знак вопроса? Это вопросительное предложение или повествовательное? С тобой невозможно даже просто общаться, не то что дискутировать.