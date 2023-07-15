НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Занижали промилле, уводили от административной ответственности - Дело главврача Центра психического здоровья рассматривают в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47173
Занижали промилле, уводили от административной ответственности - Дело главврача Центра психического здоровья рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 00:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На скамье подсудимых, помимо главного врача Владимира МИХАЙЛЕНКО, его коллеги - лаборант Зелда ХАКИМОВА и наркологи Евгений СОМУСЕВ и Ромуте МАЛАДАУСКАЙТЕ. Все четверо обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и подделке документов.
Читать новость

K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
951
Re: Занижали промилле, уводили от административной...
Отправлено: 15.07.23 - 00:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лихо так в "дурке-наркологии" власть поменяли, по доброте душевной сроки на себя взяли, ну-ну... Как в сказке)))
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
852
Занижали промилле, уводили от административной ответственности - Дело главврача Центра психического здоровья рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 00:47
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS