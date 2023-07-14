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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3071
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 17:09
#7411
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Цитата:
Skeptic:
Черный рынок по вывозу украинских детей составляет миллиарды долларов

А мальчиков сколько распяли? есть информация?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 20:33
#7412
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Цитата:
Карачун:
но именно вы зачем-то особо отметили

Вам какое дело, до того, что и где я отметил? Заняться больше нечем?
Причём тут приведённые вами пункты правил и претензии ко мне? Ей богу детский сад. :lol:



ПС - и таки да, если вы таки считаете, что какой то (или какие то) мой (и) комментарий (ии) не соответствует указанными вами пунктам правил соглашения. То прошу примерить планку на оппонентах и себе самом в том числе. Так как вы своими комментариями несёте ровно то же, что мне предъявляете. Не логично 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2023 - 21:14]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17668
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 21:14
#7413
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Цитата:
ACROS:
КТО и ЧТО нам мешает быть передовой нацией ??

Ответ в вопросе. Вы не пытаетесь стать передовым государством, вам нацию хочется вперёд выдвинуть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17668
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 21:19
#7414
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Цитата:
ACROS: те кто уехал, ПОЧЕМУ то поливают грязью, можно сказать прямо:- ОБСИРАЮТ свою бывшую страну ПРОЖИВАНИЯ: - почему то НИКТО из них никогда не написал - что это ИХ родина.

Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 21:28
#7415
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Цитата:
maxsaf:
Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик.

Кстати реальная проблема иногда, объяснить западнецу, что ты из СССР, сразу просто руссе?, нет, русский по национальности по отцу, немец по матери. А сам с Казахстана. У них реально сбой матрицы происходит. Я уже иногда специально над некоторыми прикалываюсь. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17668
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:29
#7416
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Цитата:
Эл-починно:
Я уже иногда специально над некоторыми прикалываюсь.

Да, есть такое. Мне тоже один канадец сказал - ты из казахстана значит казах. Я отвечаю: если бы ты родился в Китае то тоже был бы китайцем после переезда в Канаду? Смеётся))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17668
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:49
#7417
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Народ, а где все? Чё так тихо? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:52
#7418
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Цитата:
maxsaf:
Народ, а где все? Чё так тихо?

Жара, выходные. Дача - может быть! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17668
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:52
#7419
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Цитата:
Эл-починно:
Жара, выходные. Дача - может быть!

Ну и чё, на даче интернет не ловит что-ли?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17668
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:53
#7420
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Цитата:
Эл-починно:
Жара, выходные. Дача - может быть!

Почти миллион человек в области. Все разом на дачу свалили?))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:56
#7421
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Цитата:
maxsaf:
Ну и чё, на даче интернет не ловит что-ли?))

У меня ловит, но если я на даче, то интернет только для музыки. костёр, шашлык и живое общение.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17668
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 23:03
#7422
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Цитата:
Эл-починно:
У меня ловит, но если я на даче, то интернет только для музыки. костёр, шашлык и живое общение.

Аааа, понял. Делают вид, что заняты живым общением и им не до форума сейчас))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 23:19
#7423
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Ой не там выложил. Но теперь оставлю. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2023 - 23:20]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 23:25
#7424
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Цитата:
maxsaf:
Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик

И теперь твоя новая Родина дает оружие твоим бывшим Родинам, чтобы те уничтожали друг друга..
Как хорошо, когда есть много Родин..
Можно сбежать в самую сильную Родину..
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1614
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 23:46
#7425
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