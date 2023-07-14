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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3071
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 17:09
Цитата:
А мальчиков сколько распяли? есть информация?
Skeptic:
Черный рынок по вывозу украинских детей составляет миллиарды долларов
Черный рынок по вывозу украинских детей составляет миллиарды долларов
А мальчиков сколько распяли? есть информация?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 20:33
Цитата:
Вам какое дело, до того, что и где я отметил? Заняться больше нечем?
Причём тут приведённые вами пункты правил и претензии ко мне? Ей богу детский сад.
ПС - и таки да, если вы таки считаете, что какой то (или какие то) мой (и) комментарий (ии) не соответствует указанными вами пунктам правил соглашения. То прошу примерить планку на оппонентах и себе самом в том числе. Так как вы своими комментариями несёте ровно то же, что мне предъявляете. Не логично
[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2023 - 21:14]
Карачун:
но именно вы зачем-то особо отметили
но именно вы зачем-то особо отметили
Вам какое дело, до того, что и где я отметил? Заняться больше нечем?
Причём тут приведённые вами пункты правил и претензии ко мне? Ей богу детский сад.
ПС - и таки да, если вы таки считаете, что какой то (или какие то) мой (и) комментарий (ии) не соответствует указанными вами пунктам правил соглашения. То прошу примерить планку на оппонентах и себе самом в том числе. Так как вы своими комментариями несёте ровно то же, что мне предъявляете. Не логично
[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2023 - 21:14]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 21:14
Цитата:
Ответ в вопросе. Вы не пытаетесь стать передовым государством, вам нацию хочется вперёд выдвинуть.
ACROS:
КТО и ЧТО нам мешает быть передовой нацией ??
КТО и ЧТО нам мешает быть передовой нацией ??
Ответ в вопросе. Вы не пытаетесь стать передовым государством, вам нацию хочется вперёд выдвинуть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 21:19
Цитата:
Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик.
ACROS: те кто уехал, ПОЧЕМУ то поливают грязью, можно сказать прямо:- ОБСИРАЮТ свою бывшую страну ПРОЖИВАНИЯ: - почему то НИКТО из них никогда не написал - что это ИХ родина.
Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 21:28
Цитата:
Кстати реальная проблема иногда, объяснить западнецу, что ты из СССР, сразу просто руссе?, нет, русский по национальности по отцу, немец по матери. А сам с Казахстана. У них реально сбой матрицы происходит. Я уже иногда специально над некоторыми прикалываюсь.
maxsaf:
Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик.
Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик.
Кстати реальная проблема иногда, объяснить западнецу, что ты из СССР, сразу просто руссе?, нет, русский по национальности по отцу, немец по матери. А сам с Казахстана. У них реально сбой матрицы происходит. Я уже иногда специально над некоторыми прикалываюсь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:29
Цитата:
Да, есть такое. Мне тоже один канадец сказал - ты из казахстана значит казах. Я отвечаю: если бы ты родился в Китае то тоже был бы китайцем после переезда в Канаду? Смеётся))
Эл-починно:
Я уже иногда специально над некоторыми прикалываюсь.
Я уже иногда специально над некоторыми прикалываюсь.
Да, есть такое. Мне тоже один канадец сказал - ты из казахстана значит казах. Я отвечаю: если бы ты родился в Китае то тоже был бы китайцем после переезда в Канаду? Смеётся))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:49
Народ, а где все? Чё так тихо?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:52
Цитата:
Жара, выходные. Дача - может быть!
maxsaf:
Народ, а где все? Чё так тихо?
Народ, а где все? Чё так тихо?
Жара, выходные. Дача - может быть!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:52
Цитата:
Ну и чё, на даче интернет не ловит что-ли?))
Эл-починно:
Жара, выходные. Дача - может быть!
Жара, выходные. Дача - может быть!
Ну и чё, на даче интернет не ловит что-ли?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:53
Цитата:
Почти миллион человек в области. Все разом на дачу свалили?))
Эл-починно:
Жара, выходные. Дача - может быть!
Жара, выходные. Дача - может быть!
Почти миллион человек в области. Все разом на дачу свалили?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 22:56
Цитата:
У меня ловит, но если я на даче, то интернет только для музыки. костёр, шашлык и живое общение.
maxsaf:
Ну и чё, на даче интернет не ловит что-ли?))
Ну и чё, на даче интернет не ловит что-ли?))
У меня ловит, но если я на даче, то интернет только для музыки. костёр, шашлык и живое общение.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 23:03
Цитата:
Аааа, понял. Делают вид, что заняты живым общением и им не до форума сейчас))
Эл-починно:
У меня ловит, но если я на даче, то интернет только для музыки. костёр, шашлык и живое общение.
У меня ловит, но если я на даче, то интернет только для музыки. костёр, шашлык и живое общение.
Аааа, понял. Делают вид, что заняты живым общением и им не до форума сейчас))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 23:19
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 23:25
Цитата:
И теперь твоя новая Родина дает оружие твоим бывшим Родинам, чтобы те уничтожали друг друга..
Как хорошо, когда есть много Родин..
Можно сбежать в самую сильную Родину..
maxsaf:
Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик
Моя Родина - Союз Советских Социалистических Республик
И теперь твоя новая Родина дает оружие твоим бывшим Родинам, чтобы те уничтожали друг друга..
Как хорошо, когда есть много Родин..
Можно сбежать в самую сильную Родину..
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1614
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 23:46
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