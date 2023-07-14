НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Меняют трубы и арматуру - Как будут ремонтировать один из старейших магистральных газопроводов РК
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47172
Меняют трубы и арматуру - Как будут ремонтировать один из старейших магистральных газопроводов РК
Отправлено: 14.07.23 - 21:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение о ремонте приняли после внутритрубной диагностики в 2021 году, которая выявила коррозийные дефекты. В управлении магистральных газопроводов «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия» предполагают, что работы завершатся в 2027 году.
Читать новость

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1776
Re: Меняют трубы и арматуру - Как будут ремонтировать один из...
Отправлено: 14.07.23 - 21:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как понимать коммунально-бытовые потребители? В теме ниже написано "В управлении энергетики пояснили: подача природного газа рядовым потребителям продолжится."
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1727
Меняют трубы и арматуру - Как будут ремонтировать один из старейших магистральных газопроводов РК
Отправлено: 14.07.23 - 22:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть поставщики коммунальных услуг
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS