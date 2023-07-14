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≡ 17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47172
17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически
Отправлено: 14.07.23 - 21:20
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С января 2024 года 17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет автоматически. Сейчас приписка граждан мужского пола, которым исполняется семнадцать лет, проводится ежегодно. Процедура предполагает обязательное определение степени годности к воинской службе.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1776
Re: 17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет...
Отправлено: 14.07.23 - 21:20
#1
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Вроде всегда в 50 снимали с воинского учёта, или мы опять идём своим путём?
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