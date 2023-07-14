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≡ В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47170
В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 14.07.23 - 17:50
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По данным НГ, документ подписал заместитель акима области Ерлан Спанов. В областном акмате подтвердили, что постановления об утверждении ПДП мкрн Арай, Мереке и Керемет №281, №282, №283 датируются 5 июля 2023 года.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
591
Re: В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 14.07.23 - 17:50
#1
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Ну-с, и как себя покажет "слышащее государство"?))
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
591
Re: В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 14.07.23 - 17:54
#2
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Цитата:
текст постановления, и содержание проектов не подлежат обязательному размещению в открытых источниках, ознакомиться с ними возможно только после официального запроса в госорганы


Сиди и жди, снесут твой дом куражащееся управление строительства или нет.
А почему к каждому домовладельцу официальным запросом не обращались? Игра в одни ворота получается)
Ну да ладно.
Главное чтобы упрстрой перед тем, как выселять "законно" людей, почитали конституцию РК...
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