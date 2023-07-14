Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...

Отправлено: - 17:40

ну ребята, веселые Вы, сразу столько предложений, радует то что шутливо написаны а не со злобы.

60 лет СССР это однозначно надо переименовать и надо было это лет так 30 назад делать, че тянули кота не понятно.

Механизаторов жалко для меня, лет25-30 тому назад жил я на этой улицы, еще автоколона 79 была ее наверное уже давно переименовали.