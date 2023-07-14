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≡ Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в Тобыле и Заречном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47170
Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в Тобыле и Заречном
Отправлено: 14.07.23 - 11:08
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Об этом сообщается на сайте акимата Костанайского района. В Заречном предлагают переименовать ул. 60 лет СССР на ул. Достык, а в Тобыле ул. Ленина в ул. Абая и ул. Механизаторов в ул. Ж. Демеева.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9448
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 11:08
#1
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Цитата:
А ул. Механизаторов идеологически устарела.

Источник:

Да,ну прям так и устарела?
Механизаторы нынче не в почёте и никому не нужны?
Тогда пожалуйста вот вам несколько современных названий.
1)Ул имени "ИИ Инженеров" Инженеры которые разрабатывают искусственный интелект.
2)Ул "Подкастеров"
3)ул. "Блогеров"
4)Ул "Дронов-операторов"
5)Ул."Коучеров"
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
315
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 11:22
#2
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Встречно рац. предложение. Поскольку улиц 10 20 30 40 50 60 и пр лет Октября, ССР и пр много. Может на всю республику сразу принять закон все кто 60 лет СССР в Достык, все кто 40 лет Октября в 30 лет Независимости, Все Социалистические в Буржуазные и так далее по перечню. Один раз уже чтоб переболели и забыли.....
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
315
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 11:23
#3
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И не забыть про памятники с откручивающимися головами....., чтоб экономия была (открутил неактуальную прикрутил актуальную - экономия.) :lol: :lol: :lol: :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
591
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 11:41
#4
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Цитата:
чтобы дети знали об этих людей. 

Цитата:
ровняться


Директор чего?) Школы?)))грамотей...
Вот про устаревание 60 лет СССР соглашусь, цифра не та, а вот механизаторы... чем же они помешали такой важной персоне, как Директору поселковой Школы? И так забавно, нашли "ответственного". Типа от мнения одного директора зависит судьба жильцов более чем 300 домов. Как в прошлый раз мальчики- солдатики несли в массы "свою" инициативу по переименованию.
Когда людей перестанут считать за идиотов???
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
591
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 11:43
#5
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Цитата:
Добринцофф:

"Встретимся на пересечении веганов и вейперов"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17661
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 11:43
#6
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Цитата:
Добринцофф:
3)ул. "Блогеров"

Надо добавить Ул. Инфлюенсеров Цитата:
Добринцофф:
1)Ул имени "ИИ Инженеров" Инженеры которые разрабатывают искусственный интелект.

Корректировка: Prompt-инженеров :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17661
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 11:46
#7
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Цитата:
5555:
И не забыть про памятники с откручивающимися головами.....,

Вместо головы - дисплей, чтобы просто картинки менялись как обои на рабочем столе - надоела - заменил :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27858
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 11:53
#8
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Тобыл это который Затобыловка бывшая?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
591
Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в Тобыле и Заречном
Отправлено: 14.07.23 - 11:55
#9
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Цитата:
111:

Да, с идеологически актуальным названием
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27858
Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в Тобыле и Заречном
Отправлено: 14.07.23 - 12:00
#10
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Цитата:
vofkakst:
Да, с идеологически актуальным названием

А то не пойму, о чем речь.
Там жители Затобыловки думаю разберутся без нас, народ там вольный, народ богатый, нарлд, который может говорить..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
488
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 13:59
#11
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да жителям глубоко все равно. Им проще жить по своим старым адресам со старыми названиями. Это у чинуш задница чешется. Надо что то предпринять и оставить свой след (поганый) в истории региона. Идиотизм, у нас проблем выше крыши. А эта возня только отвлекает население от конкретных дел.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
55
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 14.07.23 - 17:40
#12
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ну ребята, веселые Вы, сразу столько предложений, радует то что шутливо написаны а не со злобы.
60 лет СССР это однозначно надо переименовать и надо было это лет так 30 назад делать, че тянули кота не понятно.
Механизаторов жалко для меня, лет25-30 тому назад жил я на этой улицы, еще автоколона 79 была ее наверное уже давно переименовали.
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