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ACROS:

и почему за 30 лет при наличии таких ОГРОМНЫХ природных богатствах, не стали очередным АЗИАТСКИМ тигром или же не живём в арабской сказке ??

ACROS:КТО и ЧТО нам мешает быть передовой нацией ?

Цитата:не исключаю что "огромность" сильно преувеличена. тигром не стали по ряду причин: относительно дорогая международная логистика; в то же время низкий внутренний спрос из-за малой численности населения; массовая расточительность, которая впрочем характерна для стран бывших длительное время в ссср. люди-с-очень-небольшим-достатком как правило совершенно не умеют распоряжаться деньгами бОльшими чем необходимо для какого-никакого удовлетворения первичных потребностей, а потому остаются в сущности теми же людьми-с-очень-небольшим-достатком но только теперь с цацками на манер стеклянных бус; ну и наконец обычная лень.Цитата:это уж совсем просто - чем больше у общества склонности к традиционализму, тем менее оно передовое. у нас же сохранение традиций является едва ли не государственной программой.