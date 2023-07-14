ACROS: и почему за 30 лет при наличии таких ОГРОМНЫХ природных богатствах, не стали очередным АЗИАТСКИМ тигром или же не живём в арабской сказке ??
не исключаю что "огромность" сильно преувеличена. тигром не стали по ряду причин: относительно дорогая международная логистика; в то же время низкий внутренний спрос из-за малой численности населения; массовая расточительность, которая впрочем характерна для стран бывших длительное время в ссср. люди-с-очень-небольшим-достатком как правило совершенно не умеют распоряжаться деньгами бОльшими чем необходимо для какого-никакого удовлетворения первичных потребностей, а потому остаются в сущности теми же людьми-с-очень-небольшим-достатком но только теперь с цацками на манер стеклянных бус; ну и наконец обычная лень. Цитата:
ACROS:КТО и ЧТО нам мешает быть передовой нацией ?
это уж совсем просто - чем больше у общества склонности к традиционализму, тем менее оно передовое. у нас же сохранение традиций является едва ли не государственной программой.
но именно вы зачем-то особо отметили что некий прежний комментарий адресовали "...не вам". из чего мною было сделано предположение что сущность форума вам не ясна. в указанных пунктах вообще нет "оскорблений" а упомянуты "сообщения не относящиеся к теме дискуссии" и "личные обращения к участникам форума с претензиями и обвинениями". то есть даже с этой "инструкцией" вы не справились.
Расскажу маленько про давние времена. С середины 1993 по ноябрь 1999 проживал я в одной из двух 5-этажек славного п.г.т. Затобольска (ныне - г.Тобыл). По началу всё было прекрасно - центральное отопление от газовой котельной ДСУ-4, его же общественная баня, доступная каждому и оч близко от миккрорайона "Дорожник", его же торговый центр, его же медсанчасть (которая нынче Костанайская ЦРБ), детсад посреди микрорайона и всё такое. И тут Елбасы подписывает "Закон о приватизации...". Некогда крупнейшая в нашей и только нашей области дорожно-строительная организация переходит в частные руки вместе со всей своей десятилетиями выстроенной инфраструктурой. И постепенно жизнь в микрорайоне "Дорожник" скатывается в пропасть. Можно было это ещё как-то пережить, пока дело не дошло до зимы и до еле ощутимого отопления квартир. Когда взрослые, находясь дома, кутались кто во что горазд, отапливали своё жилище с помощью духовок газовых плит, а дети бегали по квартире в валенках (а иначе замёрзли бы), а затем и вовсе оказались без отопления - вот тут наступил почти апокалипсис и начали люди сваливать кто куда горазд. Итог - катастрофическое падение цен на недвижимость, я свою квартиру продал в начале 2000 года за 300 у.е. Люди, чтобы выжить, начали ставить дровяные "буржуйки" прямо на кухнях, дымоходы выводили в вентканалы. Г-н Добринцофф не даст соврать.
В то же время, кое-кто, имея некий капитал, полученный непонятно как (ну там отруби-шмотруби, стырил-продал и всё такое), воспользовавшись очень резким падением цен, начинает скупать почти дармовое жильё. Со временем всё устаканилось, цены подросли и пошёл процесс зарабатывания денег от сдачи в аренду квартир. Жизнь заиграла новыми красками, появилась возможность нормально обеспечивать свою семью. Казалось бы, живи да радуйся, тебе дали возможности и ты их использовал. Ан нет, появляется вот такой перл: Цитата:
111: Хм.. Оскорбить, нужны какие то доказательства? Например долб...б, просидевший у власти 30 лет, на это слово где выдают доказательства? Не доказательства ли этого, что какой то долб...б, доведший нашу страну до того, что народ наш в массе своей, получает меньше мусорщика в Германии в десять раз меньше, это не доказательство?
Tenkisch: людям с заниженной сочиальной оченкой, попросту ПРОХОДИМЦАМ, имеющим цель только обогащения за счет государства. У них нет понятия РОДИНА, для РОДИНЫ. Хотя кричат, пишут они об этом громко и постоянно! Какая бы власть не была, переобуваются моментально. Позорище одним словом.
ACROS: те кто уехал, ПОЧЕМУ то поливают грязью, можно сказать прямо:- ОБСИРАЮТ свою бывшую страну ПРОЖИВАНИЯ: - почему то НИКТО из них никогда не написал - что это ИХ родина.
Видимо потому что их назвали оккупантами и гостями новоиспечённые "хозяева страны", которые открыто и безнаказанно говорят это на своих Ютуб каналах. Или потому что ничего хорошего им на ум не приходит - что ни новость - то криминал, или суицид, или несчастный случай с детьми. А ещё чаще новость - как чинуши пи...дят. Причем ударение можно хоть так хоть эдак поставить - и будет правильно. Ну да, пять раз столицу переименовали, круто, чё. Ну или "солнцеликого" на руках носили 30 лет, а потом уронили. Бывает. А ещё из Казахстана человечество дорогу в космос проложило, хотя потом потом сами же от этого открестились, переименованиями нелепыми Какой повод для гордости я упустил? Батыров не предлагать.
Черный рынок по вывозу украинских детей составляет миллиарды долларов Попытки обвинить Беларусь и Россию в вывозе украинских детей на самом деле является информационной операцией прикрытия чудовищной торговли детьми, в которую вовлечен коллективный Запад и украинские госструктуры.
Шокирующая информация стала распространяться среди общественных деятелей за рубежом. По информации активистов, черный рынок торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации составляет 34 млрд долл. С начала СВО по заявлению Киева, 200 000 украинских детей пропало без вести.
Европейская организация по защите детей Missing Children Europe (MCE) сообщает, что ежегодно в ЕС бесследно исчезают 250 000 детей. Главным образом, это дети мигрантов, а также сироты, вывезенные из зоны конфликтов.
В черный бизнес вовлечены высокие чины киевского режима, покрывающие мафиозные кланы. На территории Украины еще до СВО существовали так называемые «фермы», где специально содержали женщин с целью продажи родившихся младенцев, цена на которых составляла десятки тысяч долларов. Потом суррогатное материнство даже оформили законодательно.
Детей продают не только западным педофилам или в ЛГБТ-семьи. По неофициальным данным, благодаря достижениям медицины, из ребенка можно извлечь 64 фракции. Их стоимость на рынке – до миллиона евро. То есть продление жизни богатых европейских стариков осуществляется за счет жизни детей. @nevolf ... После освобождения территории Украины от нацистской мрази эти и все другие преступления нацистов, совершающиеся сейчас под чутким руководством США и Евросоюза, будут раскрыты и преступники будут отвечать за свои "подвиги". ... А больные на голову могут и дальше поддерживать "борьбу Украины с агрессором". ... Девушке в ролике даже говорить об этом тяжело, но для некоторых особо "одарённых" это является просто лишним поводом для их плоского "юмора"...
Старение президента.. Тут мы видим, что уже кое у кого нет совсем памяти..
⚡️Всем давно известно, что Владимир Владимирович живет в параллельной реальности. А теперь все увидели, как он между этими реальностями путешествует. Сейчас, он сбежал в ту реальность, в которой ЧВК “Вагнер” не существует, а миллиард долларов, потраченный на нее из бюджета — существуют! Ну а самолеты, вертолеты сбила и военный мятеж организовала просто неформальная группа ИП и самозанятых. Ватное болото
«Поделюсь с вами. Конечно, я далек от такого состояния, однако иногда меня спрашивают, как я додумался до чего-то конкретного. Ответ простой: я думаю об этом постоянно, днем и ночью. Я засыпаю — думаю об этом, просыпаюсь — думаю об этом. И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно», — сказал Путин.
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