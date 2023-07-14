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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27858
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 14:31
#5601
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Цитата:
Козлов я:
Конечно можно.

Если не Уважаешь слова Ольги Колоколовой конечно же, сказанные в этой же теме .


" - Да уж, сходила на выходные...

Друзья, вы в самом деле не понимаете, что происходит что-то крайне некрасивое. Дружное запинывание ногами одного из форумчан здорово напоминает собрание пионерского актива класса на тему "А Танька крестик носит...". Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету.

Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Фигню про "курей" и прочее он кстати обычно пишет во флуде, для фигни и предназначенном, чтобы тематические ветки не загаживать. Кто туда заставляет вслед за Мариком лезть?

Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет.

Скажите, а никто не замечал, что среди горы чепухи (на мой взгляд), которую несет 112-й, обычно есть зерно смысла. Есть мысль, которую он доносит как умеет и как считает нужным.

Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий. Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.

Тему закрываю. Прошу не повторять."

[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 14:32]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3497
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 16:26
#5602
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Цитата:
Козлов я:
Конечно можно.


Спасибо, Козлов,подкинули страничку истории форума!:lol:
Я в это время, хоть и была уже зарегинена, флудом не особенно интересовалась и особенно "активных" участников форума ещё не выделила.
Тем интереснее было почитать и определить обстановку в "коллективе"! :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3497
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 16:32
#5603
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Цитата:
111:
Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Фигню про "курей" и прочее он кстати обычно пишет во флуде, для фигни и предназначенном,


Думаю, сейчас бы ОГ поменяла своё мнение...
Из безобидного 111/112/113-го и др. этот персонаж превратился в ангажированного русофоба, своими провокационными постами разжигающего межнациональную вражду.
ОГ бы не позволила ему заливать форум грязью!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27858
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 16:58
#5604
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Цитата:
таноми52:
превратился в ангажированного русофоба, своими провокационными постами разжигающего межнациональную вражду.

Хм..
Это серьезное оскорбление и обвинение.
Прошу доказать свои слова.
Иначе выглядит как коровья клевета, ничего общего не имеющая со своим вбросом..
Столько гадостей обо мне пишешь уже 15 лет, мама не горюй..
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