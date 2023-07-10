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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3176
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.07.23 - 15:03
#5591
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Цитата:
Vit:
мода пошла у мужиков жаловатся друг на друга


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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
585
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.07.23 - 15:40
#5592
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Цитата:
Сыкымы:
Ваш браузер автоматически переходит на сайт хостинга картинок и видео (так и должно быть)

Цитата:
Сыкымы:
И что происходит? Правильно! Ничего!

Что происходит при клике левой кнопкой мыши на картинку зависит от того, как вы загружали ее.
Например, вы могли загрузить фото на postimg, который вы используете в указанном примере, но взять оттуда не "Превью для форума", который включает как саму картинку, так и активную ссылку, а "Прямую ссылку" и вставить ее через тег img в форме создания сообщения на нашем форуме.

Так что, говорить о том что "так и должно быть" в корне неверно. Изображение можно вставить разными способами в зависимости от выполненных вами действий.

В конкретной данной ситуации мы не знаем, как вы загружали фото. Вы утверждаете, что редакция перезаливает ваши фото, но однозначных доказательств нет. Так как возникает вопрос: а вы действительно использовали с хостинга превью для форума, или изначально вставили изображение без активной ссылки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2027
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 00:10
#5593
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Вопрос следующего вида. Возможно ли при просмотре аккаунта пользователя, сделать возможным просмотр его сообщений по нумерации или году выпуска, а не просто листать - "дальше". Так можно пол дня, если не больше листать. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2023 - 00:10]
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
830
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 00:46
#5594
Комментарий удален модератором.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
830
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 01:01
#5595
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Присылайте скрины в лс или на мою почту. Посмотрю, отвечу.

Я правильно понимаю, что редакции нужны доказательства что пользователь плюёт на неё и её правила с высокой горки?
Цитата:
111:
111: Да, и еще, троллить тупыми одинаковыми комментариями, просто для того, чтобы тупо досадить - Запрещено! Ну не более трёх тире пяти комментариев за раз, если очень хочется. Это мое небольшое правило.

:lol:
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1725
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 10:56
#5596
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Да, и еще, троллить тупыми одинаковыми комментариями, просто для того, чтобы тупо досадить - Запрещено!

Вполне возможно, что пользователь имеет в виду пункт соглашения:
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии.

Прав он в конкретной ситуации или нет, я сказать не могу. Скрины удаленных комментариев вы мне не прислали.
Пожелание авторам веток - не нужно удалять комментарии. Есть кнопка "не одобрять". Неодобренные комментарии увидит администрация сайта и сможет ответить на подобные жалобы.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1725
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 11:03
#5597
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Цитата:
Эл-починно:
Возможно ли при просмотре аккаунта пользователя, сделать возможным просмотр его сообщений по нумерации или году выпуска, а не просто листать - "дальше".

В нынешней версии сайта такая доработка слишком затратна. А ее эффективность - под вопросом. Сколько пользователей будут реально пользоваться этой новой функцией?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27855
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 13:39
#5598
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Сколько пользователей будут реально пользоваться этой новой функцией?

Наверно интересно послушать что говорил я, классик и 43й..
Находится достаточно легко..
И как было весело..



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27855
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 13:54
#5599
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Посмотрел прошлое..
Кстати, а вот такие темы, в современном мире уже нельзя подымать и печатать?
Красиво, думаю и смотрительно..



Даже человек, похожий на меня, там засветился, и на пожилого человека одного.
Все любили "майку"..



[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 14:16]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3176
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.07.23 - 14:25
#5600
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Цитата:
111:
Кстати, а вот такие темы, в современном мире уже нельзя подымать и печатать?

Конечно можно.

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