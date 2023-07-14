Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в Тобыле и Заречном
Отправлено: 14.07.23 - 11:08
Об этом сообщается на сайте акимата Костанайского района. В Заречном предлагают переименовать ул. 60 лет СССР на ул. Достык, а в Тобыле ул. Ленина в ул. Абая и ул. Механизаторов в ул. Ж. Демеева. Читать новость
Да,ну прям так и устарела? Механизаторы нынче не в почёте и никому не нужны? Тогда пожалуйста вот вам несколько современных названий. 1)Ул имени "ИИ Инженеров" Инженеры которые разрабатывают искусственный интелект. 2)Ул "Подкастеров" 3)ул. "Блогеров" 4)Ул "Дронов-операторов" 5)Ул."Коучеров"
Встречно рац. предложение. Поскольку улиц 10 20 30 40 50 60 и пр лет Октября, ССР и пр много. Может на всю республику сразу принять закон все кто 60 лет СССР в Достык, все кто 40 лет Октября в 30 лет Независимости, Все Социалистические в Буржуазные и так далее по перечню. Один раз уже чтоб переболели и забыли.....
Директор чего?) Школы?)))грамотей... Вот про устаревание 60 лет СССР соглашусь, цифра не та, а вот механизаторы... чем же они помешали такой важной персоне, как Директору поселковой Школы? И так забавно, нашли "ответственного". Типа от мнения одного директора зависит судьба жильцов более чем 300 домов. Как в прошлый раз мальчики- солдатики несли в массы "свою" инициативу по переименованию. Когда людей перестанут считать за идиотов???
да жителям глубоко все равно. Им проще жить по своим старым адресам со старыми названиями. Это у чинуш задница чешется. Надо что то предпринять и оставить свой след (поганый) в истории региона. Идиотизм, у нас проблем выше крыши. А эта возня только отвлекает население от конкретных дел.
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