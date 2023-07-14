Отправлено: - 11:41

чтобы дети знали об этих людей.

ровняться

Цитата:Цитата:Директор чего?) Школы?)))грамотей...Вот про устаревание 60 лет СССР соглашусь, цифра не та, а вот механизаторы... чем же они помешали такой важной персоне, как Директору поселковой Школы? И так забавно, нашли "ответственного". Типа от мнения одного директора зависит судьба жильцов более чем 300 домов. Как в прошлый раз мальчики- солдатики несли в массы "свою" инициативу по переименованию.Когда людей перестанут считать за идиотов???