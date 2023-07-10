Сыкымы: Ваш браузер автоматически переходит на сайт хостинга картинок и видео (так и должно быть)
Цитата:
Сыкымы: И что происходит? Правильно! Ничего!
Что происходит при клике левой кнопкой мыши на картинку зависит от того, как вы загружали ее. Например, вы могли загрузить фото на postimg, который вы используете в указанном примере, но взять оттуда не "Превью для форума", который включает как саму картинку, так и активную ссылку, а "Прямую ссылку" и вставить ее через тег img в форме создания сообщения на нашем форуме.
Так что, говорить о том что "так и должно быть" в корне неверно. Изображение можно вставить разными способами в зависимости от выполненных вами действий.
В конкретной данной ситуации мы не знаем, как вы загружали фото. Вы утверждаете, что редакция перезаливает ваши фото, но однозначных доказательств нет. Так как возникает вопрос: а вы действительно использовали с хостинга превью для форума, или изначально вставили изображение без активной ссылки.
Вопрос следующего вида. Возможно ли при просмотре аккаунта пользователя, сделать возможным просмотр его сообщений по нумерации или году выпуска, а не просто листать - "дальше". Так можно пол дня, если не больше листать.
Тимур Гафуров: Присылайте скрины в лс или на мою почту. Посмотрю, отвечу.
Я правильно понимаю, что редакции нужны доказательства что пользователь плюёт на неё и её правила с высокой горки? Цитата:
111: 111: Да, и еще, троллить тупыми одинаковыми комментариями, просто для того, чтобы тупо досадить - Запрещено! Ну не более трёх тире пяти комментариев за раз, если очень хочется. Это мое небольшое правило.
Монгол Шуудан: Да, и еще, троллить тупыми одинаковыми комментариями, просто для того, чтобы тупо досадить - Запрещено!
Вполне возможно, что пользователь имеет в виду пункт соглашения: 2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии.
Прав он в конкретной ситуации или нет, я сказать не могу. Скрины удаленных комментариев вы мне не прислали. Пожелание авторам веток - не нужно удалять комментарии. Есть кнопка "не одобрять". Неодобренные комментарии увидит администрация сайта и сможет ответить на подобные жалобы.
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