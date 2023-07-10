Отправлено: - 15:40

Сыкымы:

Ваш браузер автоматически переходит на сайт хостинга картинок и видео (так и должно быть)

Сыкымы:

И что происходит? Правильно! Ничего!

Цитата:Цитата:Что происходит при клике левой кнопкой мыши на картинку зависит от того, как вы загружали ее.Например, вы могли загрузить фото на postimg, который вы используете в указанном примере, но взять оттуда не "Превью для форума", который включает как саму картинку, так и активную ссылку, а "Прямую ссылку" и вставить ее через тег img в форме создания сообщения на нашем форуме.Так что, говорить о том что "так и должно быть" в корне неверно. Изображение можно вставить разными способами в зависимости от выполненных вами действий.В конкретной данной ситуации мы не знаем, как вы загружали фото. Вы утверждаете, что редакция перезаливает ваши фото, но однозначных доказательств нет. Так как возникает вопрос: а вы действительно использовали с хостинга превью для форума, или изначально вставили изображение без активной ссылки.