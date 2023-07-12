НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47169
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп. А еще одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27852
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 13:13
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ben:
Покровка, Смайловка, Ливановка -

Был в Ливановке, и немного прожил в Тохтаровке.
Конечно, смутно уже помню, но красота, асфальт в Тохтаровке, крен знает где она там была, это запомнил.
Сам тогда жил в Дружбе на отделении зерносовхоз.
И что там было в 90х, как разбазарило государство, это что то..
Не люди, все сделали специально на самом верху, уничтожить совхозы.
И сделал это один человек, жулик и вор..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27852
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 13:19
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ben:
В этой деревне никогда ничего не взрывалось-сюда принесли демократию и кока-колу.


О чем я и говорю.
Но тогда откуда

Цитата:
Ben:
До 2000 года "дорогие россияне " завидовали Казахстану: "У вас нормальный президент". И


[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 13:24]
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS