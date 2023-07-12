Отправлено: - 13:19

Ben:

В этой деревне никогда ничего не взрывалось-сюда принесли демократию и кока-колу.

Ben:

До 2000 года "дорогие россияне " завидовали Казахстану: "У вас нормальный президент". И

[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 13:24]

Цитата:О чем я и говорю.Но тогда откудаЦитата: