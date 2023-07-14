Re: Президент РК подписал закон об ответственности за...

Отправлено: - 13:02

А отписки про то что "мы не кронировали,а чисто случайно спиленный 3-метровый ствол тополя -это не мы " или что "были коллективные обращения о переименовании" будут считаться ложной информацией и караться штрафами???