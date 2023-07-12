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Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47169
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп. А еще одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы.
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Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 18:08
Комментарий удален модератором.
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 18:11
Комментарий удален модератором.
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 18:15
Комментарий удален модератором.
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 21:30
Цитата:
Думаете, есть чему просыпаться?
Ben:
Неужели совесть не проснётся?
Неужели совесть не проснётся?
Думаете, есть чему просыпаться?
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 21:41
Цитата:
ПлОтит, канешно. Только он подзабыл, кто ему "упрощёнку" в 3% для ИП установил. Видимо, Зеленский. Теперь за него топит. А вот то, что плОтит он налоги с фиктивных докУментов - это, канеш, плохо.
родом из Шанхая2022:
Сам налоги то плотишь?
Сам налоги то плотишь?
ПлОтит, канешно. Только он подзабыл, кто ему "упрощёнку" в 3% для ИП установил. Видимо, Зеленский. Теперь за него топит. А вот то, что плОтит он налоги с фиктивных докУментов - это, канеш, плохо.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 392
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 23:01
Цитата:
Ой а я то думаю що ми так несчастливо и неблагополучно жывем,а когда на пенсию пыйдешь будешь страну хаить чо пенсия у тебя мала.
111:
Ой а я то думаю що ми так несчастливо и неблагополучно жывем,а когда на пенсию пыйдешь будешь страну хаить чо пенсия у тебя мала.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4386
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 23:07
Цитата:
Я, даже догадываюсь про кого вы говорите: - кроме пожилого отца - пенсионера проживающего в старенькой и заброшенной библиотеке существующей как и все нищие библиотеки, за счёт государственного бюджета, все его дети и внуки занимавшие крупные государственные посты - давно уехали за границу, ВЛОЖИВ деньги заработанные ( или приобретённые другим способом) в Казахстане, в экономику чужой (теперь ставшей им родной) страны.
Tenkisch:
имеющим цель только обогащения за счет государства. У них нет понятия РОДИНА, для РОДИНЫ
имеющим цель только обогащения за счет государства. У них нет понятия РОДИНА, для РОДИНЫ
Я, даже догадываюсь про кого вы говорите: - кроме пожилого отца - пенсионера проживающего в старенькой и заброшенной библиотеке существующей как и все нищие библиотеки, за счёт государственного бюджета, все его дети и внуки занимавшие крупные государственные посты - давно уехали за границу, ВЛОЖИВ деньги заработанные ( или приобретённые другим способом) в Казахстане, в экономику чужой (теперь ставшей им родной) страны.
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 23:53
Цитата:
Не помню.
Я наверно жил где то не в Казахстане.
Видел, как ту разруху всего, что он нам принес до 2000го года.
Когда села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..
Ben:
До 2000 года "дорогие россияне " завидовали Казахстану: "У вас нормальный президен
До 2000 года "дорогие россияне " завидовали Казахстану: "У вас нормальный президен
Не помню.
Я наверно жил где то не в Казахстане.
Видел, как ту разруху всего, что он нам принес до 2000го года.
Когда села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 00:01
Цитата:
Давайте тему переведём во "Флуд..."
родом из Шанхая2022:
Были жим.заводы,комбинаты разные КСК,КЖБИ,ЖБИ,Дизельный,где они сегодня
Были жим.заводы,комбинаты разные КСК,КЖБИ,ЖБИ,Дизельный,где они сегодня
Давайте тему переведём во "Флуд..."
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 00:03
Цитата:
А это здесь (в этой теме) при чём? Связь какая?
111:
Когда села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..
Когда села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..
А это здесь (в этой теме) при чём? Связь какая?
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 14.07.23 - 12:11
Цитата:
Покровка, Смайловка, Ливановка - богатые немецкие (в основном) сёла юго-запада Кустанайской области - я там бывал в 70-80 годы. Но чёрт принёс горбачёва и демократию - немцы уехали zum Vaterland. Оставшееся население растащило совхозы - племенной скот валили на мясо и везли в Россию - в 93-ем я видел этот поток транспорта: от мотоциклов с коляской до скотовозов прикрытых брезентом - никаких рефрижераторов, иногда и скотовоз немытый. Какое красивое и уютное было село Искра - это примерно 30 км от Денисовки - надо увидеть это своими глазами - ничего там не взрывалось. Барсуковка - 20 км от Апановки - там тоже не стреляли. С действующих промышленных предприятий воровали приборы с платиной, медные и алюминиевые кабели. В такое время славяне устроили пьянку в Беловежской пуще - Назарбаева не позвали - а он в Москве ждал 2 дня ельцына, на переговоры приехал. В ноябре 93-го Казахстан ввёл свою валюту и начал приводить страну в порядок. Назарбаев очень часто ездил по всему Казахстану - создавались новые предприятия, специальные экономические зоны, НО не было Специалистов - уехали. Хорошо хоть как то успели закрыть ядерный полигон. Лично у меня ощущение, что Назарбаев просто морально надорвался и махнул рукой: Воруйте!
Видел, как ту разруху всего, что он нам принес до 2000го года.
Когда села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..
Источник:
Когда села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..
Источник:
Покровка, Смайловка, Ливановка - богатые немецкие (в основном) сёла юго-запада Кустанайской области - я там бывал в 70-80 годы. Но чёрт принёс горбачёва и демократию - немцы уехали zum Vaterland. Оставшееся население растащило совхозы - племенной скот валили на мясо и везли в Россию - в 93-ем я видел этот поток транспорта: от мотоциклов с коляской до скотовозов прикрытых брезентом - никаких рефрижераторов, иногда и скотовоз немытый. Какое красивое и уютное было село Искра - это примерно 30 км от Денисовки - надо увидеть это своими глазами - ничего там не взрывалось. Барсуковка - 20 км от Апановки - там тоже не стреляли. С действующих промышленных предприятий воровали приборы с платиной, медные и алюминиевые кабели. В такое время славяне устроили пьянку в Беловежской пуще - Назарбаева не позвали - а он в Москве ждал 2 дня ельцына, на переговоры приехал. В ноябре 93-го Казахстан ввёл свою валюту и начал приводить страну в порядок. Назарбаев очень часто ездил по всему Казахстану - создавались новые предприятия, специальные экономические зоны, НО не было Специалистов - уехали. Хорошо хоть как то успели закрыть ядерный полигон. Лично у меня ощущение, что Назарбаев просто морально надорвался и махнул рукой: Воруйте!
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 12:11
Цитата:
Не страну.
А вот таких как ты, которые поддерживали жуликов и воров, которые ушли от ответственности, которые были просто рабами своих всесильных баев..
И запомни, Родина, это не жо..па президента, которую надо целовать!
[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 12:13]
родом из Шанхая2022:
когда на пенсию пыйдешь будешь страну хаить чо пенсия у тебя мала.
когда на пенсию пыйдешь будешь страну хаить чо пенсия у тебя мала.
Не страну.
А вот таких как ты, которые поддерживали жуликов и воров, которые ушли от ответственности, которые были просто рабами своих всесильных баев..
И запомни, Родина, это не жо..па президента, которую надо целовать!
[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 12:13]
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 12:14
Цитата:
Самая прямая.
Самая реальная.
Тебе там в России не понять..
Сыкымы:
А это здесь (в этой теме) при чём? Связь какая
А это здесь (в этой теме) при чём? Связь какая
Самая прямая.
Самая реальная.
Тебе там в России не понять..
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 12:25
Цитата:
Не знаю кто жЫвет.
По моему нет такого слова в русском языке.
Наверно тот кто плОтит?
Почему ко мне какие то претензии, смысл которых я не понимаю?
Можно объяснить на русском языке?
[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 12:29]
родом из Шанхая2022:
неблагополучно жывем
неблагополучно жывем
Не знаю кто жЫвет.
По моему нет такого слова в русском языке.
Наверно тот кто плОтит?
Почему ко мне какие то претензии, смысл которых я не понимаю?
Можно объяснить на русском языке?
[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 12:29]
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 14.07.23 - 12:59
В этой деревне никогда ничего не взрывалось-сюда принесли демократию и кока-колу.
Цитата:
села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..
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