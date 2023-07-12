НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
 
 
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47169
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп. А еще одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы.
Читать новость

s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
82
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 18:08
#30
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
82
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 18:11
#31
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
82
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 18:15
#32
Комментарий удален модератором.
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1612
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 21:30
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ben:
Неужели совесть не проснётся?

Думаете, есть чему просыпаться? :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1612
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 21:41
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Сам налоги то плотишь?

ПлОтит, канешно. Только он подзабыл, кто ему "упрощёнку" в 3% для ИП установил. Видимо, Зеленский. Теперь за него топит. А вот то, что плОтит он налоги с фиктивных докУментов - это, канеш, плохо. :lol: 8-) :-o
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
392
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 23:01
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:


Ой а я то думаю що ми так несчастливо и неблагополучно жывем,а когда на пенсию пыйдешь будешь страну хаить чо пенсия у тебя мала.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4386
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 23:07
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tenkisch:
имеющим цель только обогащения за счет государства. У них нет понятия РОДИНА, для РОДИНЫ


Я, даже догадываюсь про кого вы говорите: - кроме пожилого отца - пенсионера проживающего в старенькой и заброшенной библиотеке существующей как и все нищие библиотеки, за счёт государственного бюджета, все его дети и внуки занимавшие крупные государственные посты - давно уехали за границу, ВЛОЖИВ деньги заработанные ( или приобретённые другим способом) в Казахстане, в экономику чужой (теперь ставшей им родной) страны.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27852
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 23:53
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ben:
До 2000 года "дорогие россияне " завидовали Казахстану: "У вас нормальный президен

Не помню.
Я наверно жил где то не в Казахстане.
Видел, как ту разруху всего, что он нам принес до 2000го года.
Когда села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1612
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 00:01
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Были жим.заводы,комбинаты разные КСК,КЖБИ,ЖБИ,Дизельный,где они сегодня

Давайте тему переведём во "Флуд..."
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1612
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 00:03
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Когда села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..

А это здесь (в этой теме) при чём? Связь какая?
Профайл
Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
13
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 14.07.23 - 12:11
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видел, как ту разруху всего, что он нам принес до 2000го года.
Когда села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..

Источник:


Покровка, Смайловка, Ливановка - богатые немецкие (в основном) сёла юго-запада Кустанайской области - я там бывал в 70-80 годы. Но чёрт принёс горбачёва и демократию - немцы уехали zum Vaterland. Оставшееся население растащило совхозы - племенной скот валили на мясо и везли в Россию - в 93-ем я видел этот поток транспорта: от мотоциклов с коляской до скотовозов прикрытых брезентом - никаких рефрижераторов, иногда и скотовоз немытый. Какое красивое и уютное было село Искра - это примерно 30 км от Денисовки - надо увидеть это своими глазами - ничего там не взрывалось. Барсуковка - 20 км от Апановки - там тоже не стреляли. С действующих промышленных предприятий воровали приборы с платиной, медные и алюминиевые кабели. В такое время славяне устроили пьянку в Беловежской пуще - Назарбаева не позвали - а он в Москве ждал 2 дня ельцына, на переговоры приехал. В ноябре 93-го Казахстан ввёл свою валюту и начал приводить страну в порядок. Назарбаев очень часто ездил по всему Казахстану - создавались новые предприятия, специальные экономические зоны, НО не было Специалистов - уехали. Хорошо хоть как то успели закрыть ядерный полигон. Лично у меня ощущение, что Назарбаев просто морально надорвался и махнул рукой: Воруйте!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27852
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 12:11
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
когда на пенсию пыйдешь будешь страну хаить чо пенсия у тебя мала.

Не страну.
А вот таких как ты, которые поддерживали жуликов и воров, которые ушли от ответственности, которые были просто рабами своих всесильных баев..
И запомни, Родина, это не жо..па президента, которую надо целовать!

[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 12:13]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27852
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 12:14
#42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А это здесь (в этой теме) при чём? Связь какая

Самая прямая.
Самая реальная.
Тебе там в России не понять..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27852
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 14.07.23 - 12:25
#43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
неблагополучно жывем

Не знаю кто жЫвет.
По моему нет такого слова в русском языке.
Наверно тот кто плОтит?
Почему ко мне какие то претензии, смысл которых я не понимаю?
Можно объяснить на русском языке?

[Исправлено: 111, 14.07.2023 - 12:29]
Профайл
Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
13
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 14.07.23 - 12:59
#44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


В этой деревне никогда ничего не взрывалось-сюда принесли демократию и кока-колу.

Цитата:
села зачищались так, как сейчас зачищается Авдеевка или Марьинка в Украине..

Источник:
Профайл
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS