Отправлено: - 23:07

Tenkisch:

имеющим цель только обогащения за счет государства. У них нет понятия РОДИНА, для РОДИНЫ

Цитата:Я, даже догадываюсь про кого вы говорите: - кроме пожилого отца - пенсионера проживающего в старенькой и заброшенной библиотеке существующей как и все нищие библиотеки, за счёт государственного бюджета, все его дети и внуки занимавшие крупные государственные посты - давно уехали за границу, ВЛОЖИВ деньги заработанные ( или приобретённые другим способом) в Казахстане, в экономику чужой (теперь ставшей им родной) страны.