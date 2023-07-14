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≡ «Вода есть, но где-то очень глубоко» - В селе Садовое большие проблемы из-за пересохших скважин. Жители считают, что проблема в карьере
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47168
«Вода есть, но где-то очень глубоко» - В селе Садовое большие проблемы из-за пересохших скважин. Жители считают, что проблема в карьере
Отправлено: 14.07.23 - 09:42
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Село Садовое расположено всего в нескольких километрах от областного центра. Местные жители радуются, что в дома провели газ. Но на этом прелести жизни возле крупного города заканчиваются. В Садовом - проблемы с освещением, дорогами, а последние три-четыре года возник серьезный дефицит воды. Почти 3 000 человек не знают, как поливать огород и кормить детей, потому что скважины стали пересыхать.
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
19
Re: «Вода есть, но где-то очень глубоко» - В селе Садовое...
Отправлено: 14.07.23 - 09:42
#1
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Реальных выборов нет, чиновники привыкли заниматься отписками, нужно все сходы записывать, приучить чиновников отвечать за данные населению обещания с указанием конкретных сроков, люди же не дураки, жёстко пресекать пустые обещания, раз, два, три воздух, порожняк прогнал аким, так и не ходите к нему на встречи, реальных дел будет очень мало, а то у них основной показатель работы это количество проведённых заседаний, не ходить вообще на эти собрания если аким впустую воздух режет, пусть сам с собой встречается если совесть есть сам все поймёт, на самом деле дела все хуже, обнажаются системные проблемы и забалтыванием их решать все сложнее, конкретные дела нужны, вода, водопой, свет, дороги, дет.сады, много чего, собаки ещё бродячие скоро около областного акимята будут выть в кустах, подрядчик же "не выходит на связь" :-x
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
19
Re: «Вода есть, но где-то очень глубоко» - В селе Садовое...
Отправлено: 14.07.23 - 10:05
#2
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Стандартный ответ чиновников о том что они ждут деньги уже мало кого устраивает, денег никогда не хватит на все, бесконечно летать дыры как попало на скорую руку, бесконечные авралы, денег придётся ждать очень долго, красивые обещания все построить и уладить уже смешно слушать, самим не стыдно? Не платите зарплату акиму пока не построит этот водовод в Садовом, не платите зарплату закрепленым чиновникам пока не будет решён тот или иной вопрос, балаган сплошной, одни обещания, сами меняются как перчатки, или ..... ладно это уже обидно им будет :-x
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3175
Re: «Вода есть, но где-то очень глубоко» - В селе Садовое...
Отправлено: 14.07.23 - 11:15
#3
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