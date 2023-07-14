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«Вода есть, но где-то очень глубоко» - В селе Садовое большие проблемы из-за пересохших скважин. Жители считают, что проблема в карьере
«Вода есть, но где-то очень глубоко» - В селе Садовое большие проблемы из-за пересохших скважин. Жители считают, что проблема в карьере
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