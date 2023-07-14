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Реальных выборов нет, чиновники привыкли заниматься отписками, нужно все сходы записывать, приучить чиновников отвечать за данные населению обещания с указанием конкретных сроков, люди же не дураки, жёстко пресекать пустые обещания, раз, два, три воздух, порожняк прогнал аким, так и не ходите к нему на встречи, реальных дел будет очень мало, а то у них основной показатель работы это количество проведённых заседаний, не ходить вообще на эти собрания если аким впустую воздух режет, пусть сам с собой встречается если совесть есть сам все поймёт, на самом деле дела все хуже, обнажаются системные проблемы и забалтыванием их решать все сложнее, конкретные дела нужны, вода, водопой, свет, дороги, дет.сады, много чего, собаки ещё бродячие скоро около областного акимята будут выть в кустах, подрядчик же "не выходит на связь"