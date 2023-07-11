Re: Спокойно, Елбасы, сядут все!!!

Отправлено: - 14:57

Я так понимаю, Ильяс написал заявление в полицию о привлечении депутатов, которые отменили закон о первом президенте. Так им же дано такое право принимать или отменять законы. Надо было написать о привлечении тех депутатов которые допустили вот такой вот средневековый подхалимаж, власть им упала как созревшее яблоко, они не добыли ее военным путем и могли бы пользуясь этим три раза больше сделать для народа