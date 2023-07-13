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≡ Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали полицейские
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47166
Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали полицейские
Отправлено: 13.07.23 - 14:51
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В полицию поступили заявления от шести жителей Костаная о том, что их обманули мошенники. Все они люди пенсионного и предпенсионного возраста. Им поступали звонки на домашний телефон и неизвестные сообщали, что их родственники попали в ДТП.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6207
Re: Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали...
Отправлено: 13.07.23 - 14:51
#1
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Про событие говорят в мельчайших подробностях, а показать персону с указанием имён забывают. Таких новостей я могу кучу навалить. В одно время я часто писал про гражданина, люди звонили и писали, хотели подробности, даже из детского садика и школы интересовались и были в шоке, говорили: как могли такие уважаемые люди опуститься до такого. В последнее время не слышно этих уважаемых граждан, затаились что ли.
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
82
Re: Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали...
Отправлено: 14.07.23 - 06:58
#2
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И мне звонила, плакала говорила папа ты дочь не узнаешь. (Дочь в это время у моей сестры была в дойчланд) спрашиваю ты где? Я в Костанае отвечает, а номер российский
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
82
Re: Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали...
Отправлено: 14.07.23 - 07:11
#3
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Как фото скрина вставить молодежь помогите
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
82
Re: Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали...
Отправлено: 14.07.23 - 07:17
#4
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Вообщем я ответил ,что еду в травматологию с хирургом , милицией( полицаи нельзя и назвать так) и с адвокатом . Везу 10 лямов. Столько просила.
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
82
Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали полицейские
Отправлено: 14.07.23 - 07:23
#5
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А еще Кашарина Елена, Айгуль Баймагамбетова, девченки с тремя звездами Вы где сейчас? Гурский главред ау вы где? Вы портили ак нг. А еще Стасик Киселев. Я знаю. Я помню
Теперь знают и люди. Как открывался музей в У В Д.?
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
82
Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали полицейские
Отправлено: 14.07.23 - 07:24
#6
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А еще есть много компромата
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