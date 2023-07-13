Re: Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали...

Отправлено: - 14:51

Про событие говорят в мельчайших подробностях, а показать персону с указанием имён забывают. Таких новостей я могу кучу навалить. В одно время я часто писал про гражданина, люди звонили и писали, хотели подробности, даже из детского садика и школы интересовались и были в шоке, говорили: как могли такие уважаемые люди опуститься до такого. В последнее время не слышно этих уважаемых граждан, затаились что ли.