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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2027
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 00:29
#7396
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Цитата:
Карачун:
предлагаю начать

Мне предлагать ничего не надо, я никого не оскорблял. 8-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.23 - 00:42
#7397
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Цитата:
ACROS:
и почему за 30 лет при наличии таких ОГРОМНЫХ природных богатствах, не стали очередным АЗИАТСКИМ тигром или же не живём в арабской сказке ??

не исключаю что "огромность" сильно преувеличена. тигром не стали по ряду причин: относительно дорогая международная логистика; в то же время низкий внутренний спрос из-за малой численности населения; массовая расточительность, которая впрочем характерна для стран бывших длительное время в ссср. люди-с-очень-небольшим-достатком как правило совершенно не умеют распоряжаться деньгами бОльшими чем необходимо для какого-никакого удовлетворения первичных потребностей, а потому остаются в сущности теми же людьми-с-очень-небольшим-достатком но только теперь с цацками на манер стеклянных бус; ну и наконец обычная лень.
Цитата:
ACROS:КТО и ЧТО нам мешает быть передовой нацией ?
это уж совсем просто - чем больше у общества склонности к традиционализму, тем менее оно передовое. у нас же сохранение традиций является едва ли не государственной программой.
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