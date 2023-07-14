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≡ "Тобол" совершил камбэк и одержал победу в первом матче Лиги конференций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47166
"Тобол" совершил камбэк и одержал победу в первом матче Лиги конференций
Отправлено: 14.07.23 - 00:19
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В Костанае состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный "Тобол" со счетом 2:1 обыграл финский клуб "Хонка". Причем казахстанский клуб ушел на перерыв, проигрывая 0:1.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27839
Re: "Тобол" совершил камбэк и одержал победу в первом...
Отправлено: 14.07.23 - 00:19
#1
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Что ж, круто конечно..
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