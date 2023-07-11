Отправлено: - 00:08

Эл-починно: Да мозги нужны. Я больше скажу, они у каждого есть, но походу не каждый разобрался с инструкцией.

Цитата:предлагаю начать "разбираться" с понятия "форум" и инструкции к форуму. в частности с пунктов 2.2.7 и 2.2.8 и только после, понемногу делать попытки осваивать инструкцию к сильно более сложной конструкции.