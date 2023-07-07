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≡ «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47164
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
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В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
969
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 13:05
#120
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Цитата:
Гога:
А что все какие иностранные слова ???

Кто платит, тот и заказывает. Очевидно же, что всё это чисто русофобское сборище содержится на деньги Сороса и/или Госдепа. Зачем там русский или казахский языки, которые хозяева не понимают?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4383
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 13:07
#121
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Цитата:
таноми52:


Вы правы, чуть переборщил: - правильней будет сказать - НЕКОТОРЫЕ.
Вами перечисленные к этому числу НЕ ОТНОСЯТЬСЯ.
А, дисскуссия, да - занимательная и заставляет прежде ДУМАТЬ, а потом ПИСАТЬ. Абайка - молодец.
При всех его минусах - он более убедителен.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
969
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 13:23
#122
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:-) И да... По заголовку.
Путин, разумеется, переживёт страдальца. :-)
Ибо имя Путина останется в веках, а "широко" известные в очень узких кругах половинки и лошаки будут забыты даже среди своих "коллег" через пару лет после их ухода в мир иной.
Здоровья им и долгих лет жизни. М.б. хоть к её исходу поумнеют и что-то поймут. Ибо - детей и внуков их жалко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27831
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 13:39
#123
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Переживет ли Путин..
Да конечно..
Он хитер и любит жизнь.
Это же надо, встретиться с предателем, с его 35тью командирами, которые сделали мятеж, убили русских летчиков, которых в этот день хоронили, пообещать убийцам деньги и награды и отпустить...
Всех сильных он боится, потому долго проживет, ведь страх спасает от смерти..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2024
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 13.07.23 - 00:13
#124
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Цитата:
abaika95: не обольщайтесь

Даже и близко не было. Просто интересно читать, как когда то мною приводимые аргументы Сноуден и Ассанж), которые оспаривались, тут применяются или используются. :lol: Точно в том же русле, что и я их когда то приводил.Цитата:
abaika95:
вы живете в стране которая поставляет танки на украину при это критикуете украину и защищаете россию но в эту любимую россию при этом не едите))) парадокс

Это не парадокс - такова селява. :lol: Мне многие страны нравятся, но дом и работа именно тут. Да и потом, что бы не быть превратно понятым, я не за и не против, невозможно изменить или как то повлиять на мировые события простому обывателю. Я просто понимаю почему это происходит, ну как Артём Марусичь - каждый сам выбирает.... :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 13.07.2023 - 00:21]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2315
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 13.07.23 - 12:38
#125
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Цитата:
Эл-починно:
Я просто понимаю почему это происходит,

Честно говоря не очень это видно. Вы изначально приняли одну сторону и теперь читаете только то, что подтверждает вашу точку зрения. И для вас совершенно не аргумент, что Пригожин говорил, что не видел ни одного националиста на фронте, тем более Пригожин сейчас совершенно не в чести.Назвать чохом всех солдат РЕГУЛЯРНОЙ украинской армии нациками, вот Ваша позиция.И плевать , что идейный вдохновитель Путина философ Ильин восторженно приветствовал приход Гитлера к власти, а Бандера до 1944 года сидел в немецком концлагере. Когда я говорил про мозг, то имел в виду надо же думать, анализировать, а не повторять пропагандистские жупела про сплошных националистов в Украине. Точно так же когда говорят про Казахстан, частенько вспоминают про языковые патрули.А насколько у нас в Костанае в быту они проявились? А у тех кто за рубежом сразу такое мнение складывается. что у нас здесь сплошная языковая дискриминация
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1232
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 13.07.23 - 13:20
#126
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Какая полезная статья. Пожалуйста,перепечатайте во всех наших СМИ! Может случится чудо и до наших упёртых хоть немного начнет доходить и они начнут хоть что-то понимать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27831
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 13.07.23 - 15:14
#127
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Цитата:
saba:
что идейный вдохновитель Путина философ Ильин во

Даже пропагандист Сатановский сказал что Ильин фашист.
А им оказывается восхищается его начальник..




[Исправлено: 111, 13.07.2023 - 15:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27831
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 13.07.23 - 15:25
#128
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Цитата:
saba:
А у тех кто за рубежом сразу такое мнение складывается. что у нас здесь сплошная языковая дискриминация

Только у провокаторов и тех, кто стравливает славян со славянами, живя в ойропейских государствах за счет порядочных немцев.
Нам ведь и в голову не придет, что даже из за сожжения Корана, всех ойропейцев надо винить или их геев..
Только у провокаторов это хорошо получается..

[Исправлено: 111, 13.07.2023 - 15:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27831
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 13.07.23 - 15:33
#129
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Цитата:
таноми52:
Вот этот батл и есть дискуссия! А не жалкие опусы 111-го, которые он называет этим словом.Близко не стояло!

Хм..
Совершенно не помню, когда мы с тобой за 15 лет нахождения на форуме НГ, дискутировали..
Даже никаких нет мыслей по этому поводу.
Не напомнишь, о чем речь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17657
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 13.07.23 - 22:00
#130
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Цитата:
saba:
Между делом те кто уехали в благословенные страны пытаются рассказать, как им было плохо в Казахстане, где их заставляли учить ненужный им язык.

А что, надо было остаться и топить за право на самоопределение, как Донецк и Луганск поступили? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2024
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 13.07.23 - 22:21
#131
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Цитата:
saba:
Честно говоря не очень это видно.

Я вижу у вас такую озабоченность к моей персоне, не вы ли хотели сократить общение.
Если бы вы прочитали весь мой предыдущий комментарий (который причём не к вам обращён был), то думаю не было бы таких очередных последствий излияния непонятно чего. Или вы можете на что то повлиять? У вас своя точка зрения у меня своя, что не так? Да мозги нужны. Я больше скажу, они у каждого есть, но походу не каждый разобрался с инструкцией. :lol:
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