«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ. Читать новость
Вы правы, чуть переборщил: - правильней будет сказать - НЕКОТОРЫЕ. Вами перечисленные к этому числу НЕ ОТНОСЯТЬСЯ. А, дисскуссия, да - занимательная и заставляет прежде ДУМАТЬ, а потом ПИСАТЬ. Абайка - молодец. При всех его минусах - он более убедителен.
И да... По заголовку. Путин, разумеется, переживёт страдальца. Ибо имя Путина останется в веках, а "широко" известные в очень узких кругах половинки и лошаки будут забыты даже среди своих "коллег" через пару лет после их ухода в мир иной. Здоровья им и долгих лет жизни. М.б. хоть к её исходу поумнеют и что-то поймут. Ибо - детей и внуков их жалко.
Переживет ли Путин.. Да конечно.. Он хитер и любит жизнь. Это же надо, встретиться с предателем, с его 35тью командирами, которые сделали мятеж, убили русских летчиков, которых в этот день хоронили, пообещать убийцам деньги и награды и отпустить... Всех сильных он боится, потому долго проживет, ведь страх спасает от смерти..
Даже и близко не было. Просто интересно читать, как когда то мною приводимые аргументы Сноуден и Ассанж), которые оспаривались, тут применяются или используются. Точно в том же русле, что и я их когда то приводил.Цитата:
abaika95: вы живете в стране которая поставляет танки на украину при это критикуете украину и защищаете россию но в эту любимую россию при этом не едите))) парадокс
Это не парадокс - такова селява. Мне многие страны нравятся, но дом и работа именно тут. Да и потом, что бы не быть превратно понятым, я не за и не против, невозможно изменить или как то повлиять на мировые события простому обывателю. Я просто понимаю почему это происходит, ну как Артём Марусичь - каждый сам выбирает....
Эл-починно: Я просто понимаю почему это происходит,
Честно говоря не очень это видно. Вы изначально приняли одну сторону и теперь читаете только то, что подтверждает вашу точку зрения. И для вас совершенно не аргумент, что Пригожин говорил, что не видел ни одного националиста на фронте, тем более Пригожин сейчас совершенно не в чести.Назвать чохом всех солдат РЕГУЛЯРНОЙ украинской армии нациками, вот Ваша позиция.И плевать , что идейный вдохновитель Путина философ Ильин восторженно приветствовал приход Гитлера к власти, а Бандера до 1944 года сидел в немецком концлагере. Когда я говорил про мозг, то имел в виду надо же думать, анализировать, а не повторять пропагандистские жупела про сплошных националистов в Украине. Точно так же когда говорят про Казахстан, частенько вспоминают про языковые патрули.А насколько у нас в Костанае в быту они проявились? А у тех кто за рубежом сразу такое мнение складывается. что у нас здесь сплошная языковая дискриминация
saba: А у тех кто за рубежом сразу такое мнение складывается. что у нас здесь сплошная языковая дискриминация
Только у провокаторов и тех, кто стравливает славян со славянами, живя в ойропейских государствах за счет порядочных немцев. Нам ведь и в голову не придет, что даже из за сожжения Корана, всех ойропейцев надо винить или их геев.. Только у провокаторов это хорошо получается..
Я вижу у вас такую озабоченность к моей персоне, не вы ли хотели сократить общение. Если бы вы прочитали весь мой предыдущий комментарий (который причём не к вам обращён был), то думаю не было бы таких очередных последствий излияния непонятно чего. Или вы можете на что то повлиять? У вас своя точка зрения у меня своя, что не так? Да мозги нужны. Я больше скажу, они у каждого есть, но походу не каждый разобрался с инструкцией.
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