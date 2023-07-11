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Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47164
Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 11.07.23 - 14:53
Написал вчера заявление в департамент полиции города Астаны о принятии мер к розыску и привлечению к уголовной ответственности по статье 374 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» (статья не декриминализована).
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 313
Re: Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 11.07.23 - 14:53
ЖЖешь... Ацкий сотона...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6207
Re: Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 11.07.23 - 14:57
Я так понимаю, Ильяс написал заявление в полицию о привлечении депутатов, которые отменили закон о первом президенте. Так им же дано такое право принимать или отменять законы. Надо было написать о привлечении тех депутатов которые допустили вот такой вот средневековый подхалимаж, власть им упала как созревшее яблоко, они не добыли ее военным путем и могли бы пользуясь этим три раза больше сделать для народа
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1098
Re: Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 11.07.23 - 15:25
скриншот с печатью в студию
Re: Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 11.07.23 - 16:46
в Нашей Газете джентльменам верят на слово.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17657
Re: Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 11.07.23 - 22:07
Ха-ха-ха, троллинг 80го уровня
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4392
Re: Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 12.07.23 - 18:31
Очень умный ход!
Депутатов оштрафуют - казна пополнится!
Вот только исключили статью, по которой нельзя ругать и оскорблять ЕБ, а неприкосновенность его и членов семей остаётся по-прежнему.
Может, лучше было бы наоборот?
Депутатов оштрафуют - казна пополнится!
Вот только исключили статью, по которой нельзя ругать и оскорблять ЕБ, а неприкосновенность его и членов семей остаётся по-прежнему.
Может, лучше было бы наоборот?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4383
Re: Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 12.07.23 - 22:02
Цитата:
И что: - у вас приняли это заявление и зарегистрировали в дежурке в ЕСДР ??
Ильяс:
И что: - у вас приняли это заявление и зарегистрировали в дежурке в ЕСДР ??
Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 13.07.23 - 04:29
В ходе следствия, следователи вышли на заявителя...
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 11 июля 2023 Автор резолюции: ШУКУРОВ АСЫЛХАН ЕРЛАНОВИЧ (ведущий специалист - Государственное учреждение Департамент полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан) Исполнитель: Шакеров Муратжан Болатович (Заместитель начальника ДП города Астана - Государственное учреждение Департамент полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 11 июля 2023 Автор резолюции: Шакеров Муратжан Болатович (Заместитель начальника ДП города Астана - Государственное учреждение Департамент полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан) Исполнитель: Шыныбеков Гумар Танырбергенович (начальник СУ - Следственное управление ДП города Астана)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 11 июля 2023 Автор резолюции: Шыныбеков Гумар Танырбергенович (начальник СУ - Следственное управление ДП города Астана) Исполнитель: Артыков Кайрат Даулеткельдыевич (заместитель начальника СУ - Следственное управление ДП города Астана)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 11 июля 2023 Автор резолюции: Артыков Кайрат Даулеткельдыевич (заместитель начальника СУ - Следственное управление ДП города Астана) Исполнитель: АМАНЖОЛ БИБИНУР ОСМАНКызы (следователь - Следственное управление ДП города Астана)
ПЕРЕАДРЕСОВАНО 12 июля 2023 Ваше обращение (Заявление) под №ЖТ-2023-01259528, поступившее в Государственное учреждение Департамент полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан рассмотрено и перенаправлено полностью в Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан для рассмотрения согласно статье 65 АППК РК.
ОТРЕДАКТИРОВАНО 12 июля 2023 Внесены изменения в данные обращения Автор изменений: КУДАЙБЕРГЕНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА (главный спецалист отдела документационного обеспечения - Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 12 июля 2023 Автор резолюции: КУДАЙБЕРГЕНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА (главный спецалист отдела документационного обеспечения - Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан) Исполнитель: ИМАНОВ БУЛАТ САПАРГАЛИЕВИЧ (Начальник УП г.Костанай - Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 12 июля 2023 Автор резолюции: ИМАНОВ БУЛАТ САПАРГАЛИЕВИЧ (Начальник УП г.Костанай - Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан) Исполнитель: Юсупбеков Есет Кенесбаевич (Начальник следственного отделения - Следственный отдел)
[Исправлено: Ильяс, 13.07.2023 - 05:40]
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 11 июля 2023 Автор резолюции: ШУКУРОВ АСЫЛХАН ЕРЛАНОВИЧ (ведущий специалист - Государственное учреждение Департамент полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан) Исполнитель: Шакеров Муратжан Болатович (Заместитель начальника ДП города Астана - Государственное учреждение Департамент полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 11 июля 2023 Автор резолюции: Шакеров Муратжан Болатович (Заместитель начальника ДП города Астана - Государственное учреждение Департамент полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан) Исполнитель: Шыныбеков Гумар Танырбергенович (начальник СУ - Следственное управление ДП города Астана)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 11 июля 2023 Автор резолюции: Шыныбеков Гумар Танырбергенович (начальник СУ - Следственное управление ДП города Астана) Исполнитель: Артыков Кайрат Даулеткельдыевич (заместитель начальника СУ - Следственное управление ДП города Астана)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 11 июля 2023 Автор резолюции: Артыков Кайрат Даулеткельдыевич (заместитель начальника СУ - Следственное управление ДП города Астана) Исполнитель: АМАНЖОЛ БИБИНУР ОСМАНКызы (следователь - Следственное управление ДП города Астана)
ПЕРЕАДРЕСОВАНО 12 июля 2023 Ваше обращение (Заявление) под №ЖТ-2023-01259528, поступившее в Государственное учреждение Департамент полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан рассмотрено и перенаправлено полностью в Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан для рассмотрения согласно статье 65 АППК РК.
ОТРЕДАКТИРОВАНО 12 июля 2023 Внесены изменения в данные обращения Автор изменений: КУДАЙБЕРГЕНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА (главный спецалист отдела документационного обеспечения - Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 12 июля 2023 Автор резолюции: КУДАЙБЕРГЕНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА (главный спецалист отдела документационного обеспечения - Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан) Исполнитель: ИМАНОВ БУЛАТ САПАРГАЛИЕВИЧ (Начальник УП г.Костанай - Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан)
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ 12 июля 2023 Автор резолюции: ИМАНОВ БУЛАТ САПАРГАЛИЕВИЧ (Начальник УП г.Костанай - Государственное учреждение Управление полиции города Костаная Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан) Исполнитель: Юсупбеков Есет Кенесбаевич (Начальник следственного отделения - Следственный отдел)
[Исправлено: Ильяс, 13.07.2023 - 05:40]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4383
Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 13.07.23 - 16:40
Цитата:
Эта норма для бывших президентов, а не для ЕБЛН - она существует давно.
Титул ЕБЛН - наверное, выше чем у президента, это типа наместник Бога на земле, так я думаю задумывал Назарбаев.
bgb:
неприкосновенность его и членов семей остаётся по-прежнему.
неприкосновенность его и членов семей остаётся по-прежнему.
Эта норма для бывших президентов, а не для ЕБЛН - она существует давно.
Титул ЕБЛН - наверное, выше чем у президента, это типа наместник Бога на земле, так я думаю задумывал Назарбаев.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 487
Re: Спокойно, Елбасы, сядут все!!!
Отправлено: 13.07.23 - 22:12
не воровал бы в таких масштабах не был бы алчным, а больше о стране беспокоился, то и законы бы о неприкосновенности не нужны были
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