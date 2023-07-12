Отправлено: - 21:41

родом из Шанхая2022:

Сам налоги то плотишь?

Цитата:ПлОтит, канешно. Только он подзабыл, кто ему "упрощёнку" в 3% для ИП установил. Видимо, Зеленский. Теперь за него топит. А вот то, что плОтит он налоги с фиктивных докУментов - это, канеш, плохо.