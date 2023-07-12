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≡ Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47164
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
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Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп. А еще одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы.
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
76
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 18:08
#30
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
76
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 18:11
#31
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
76
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 18:15
#32
Комментарий удален модератором.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1605
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 21:30
#33
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Цитата:
Ben:
Неужели совесть не проснётся?

Думаете, есть чему просыпаться? :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1605
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 21:41
#34
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Сам налоги то плотишь?

ПлОтит, канешно. Только он подзабыл, кто ему "упрощёнку" в 3% для ИП установил. Видимо, Зеленский. Теперь за него топит. А вот то, что плОтит он налоги с фиктивных докУментов - это, канеш, плохо. :lol: 8-) :-o
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