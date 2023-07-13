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≡ Марафет для бетонных стен - Фасады ремонтируют на центральных улицах и там, где недосмотрели чиновники. Почему?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47164
Марафет для бетонных стен - Фасады ремонтируют на центральных улицах и там, где недосмотрели чиновники. Почему?
Отправлено: 13.07.23 - 18:09
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В Костанае восстановят ТОО «ЖКХ Ремонт», которое проходит стадию ликвидации. Эта фирма выдавала деньги ОСИ и КСК на капитальный ремонт домов по государственной программе модернизации ЖКХ. 10 июля на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщили: ТОО планируют вернуть к работе. Там же обсудили ремонт фасадов многоквартирных жилых домов.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1075
Re: Марафет для бетонных стен - Фасады ремонтируют на...
Отправлено: 13.07.23 - 18:09
#1
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По сути весь Казахстан- центральная улица! Все работают на "показать", президент- международному сообществу, акимы- президенту, чиновники помельче- Акиму. Так и живём!
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
318
Re: Марафет для бетонных стен - Фасады ремонтируют на...
Отправлено: 13.07.23 - 18:12
#2
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Марат сам себе статью шьёт, ТОО ЖКХ Ремонт нету даже в базах, зато бюджетные деньги решили пилить через них. Опять же спросили, почему на центральной улице дом ремонтируют за бюджетные деньги, а во дворах люди должны скидываться сами. Умный человек, сделал бы так чтобы платили все. Но у нас гранитно-сосновый распильщик
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