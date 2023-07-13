Re: Марафет для бетонных стен - Фасады ремонтируют на...

Отправлено: - 18:12

Марат сам себе статью шьёт, ТОО ЖКХ Ремонт нету даже в базах, зато бюджетные деньги решили пилить через них. Опять же спросили, почему на центральной улице дом ремонтируют за бюджетные деньги, а во дворах люди должны скидываться сами. Умный человек, сделал бы так чтобы платили все. Но у нас гранитно-сосновый распильщик