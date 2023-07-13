Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...

Отправлено: - 17:55

Уже начались предварительные работы (трассировка)по расширению улицы Баймагамбетова от улицы Победы в сторону центра, боюсь что попутно все деревья пойдут под бульдозер.. Представьте себе "голый" широкий проспект..а там ведь сейчас комфортные тенистые тротуары. Совки то умнее были, для людей старались, но нынешним руководителям самим не ходить по солнцепёку. Обоснованность расширения то же под вопросом , у нас как то не наблюдается пробок аналогичных со столичными. Попутно решили "спрямить" улицу на хитром перекрёстке (Баймагамбетова-Шевченко, район Ц.рынка) и под это дело снести частный сектор. Почему об этих планах люди узнают постфактум и кому нужен широченный проспект от ул.Назарбаева и до центра? Хотелось бы ,что бы и редакция задала такой вопрос чиновникам ,ведь всё делается кулуарно и ссылка на Генплан не пройдёт ,т.к. нет там такого.