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«Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
«Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
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Я робот(Пользователи)
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«Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 13.07.23 - 11:36
Вечером 12 июля корреспонденты «НГ» заметили в триатлон-парке кучу сухих пеньков и спиленные стволы живых деревьев. Тополя и березы с сочными листьями вповалку лежали на молодых елочках — спиленные деревья не то, что не потрудились вывезли, а еще и завалили ими другие! «НГ» попросила комментарий в отделе ЖКХ.
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Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...
Отправлено: 13.07.23 - 11:36
Когда наши власти допрут, что город - это не степь!!! Должны быть деревья, листва,тень и кислород.
Зачем так неадекватно пилить все,что пилится (в том числе и бюджет)? Выйдите из своих кабинетов с кондиционерами на улицу, постойте на солнцепеке минут 15 в ожидании крохотулечного автобуса и проедьте домой с работы, а не на служебной машине (опять же с кондиционером)
Поживите так хот бы месяц, и вы поймёте, как "слуги народа" уничтожают свой город.
Почему ваши озеленения заканчиваются вырубкой? И ваши отписки типа "мы только парочку задели" выставляют вас в ещё более худшем свете . У жителей все-таки есть глаза.
Зачем так неадекватно пилить все,что пилится (в том числе и бюджет)? Выйдите из своих кабинетов с кондиционерами на улицу, постойте на солнцепеке минут 15 в ожидании крохотулечного автобуса и проедьте домой с работы, а не на служебной машине (опять же с кондиционером)
Поживите так хот бы месяц, и вы поймёте, как "слуги народа" уничтожают свой город.
Почему ваши озеленения заканчиваются вырубкой? И ваши отписки типа "мы только парочку задели" выставляют вас в ещё более худшем свете . У жителей все-таки есть глаза.
Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...
Отправлено: 13.07.23 - 11:38
А не глупо ли устанавливать систему полива через несколько лет после сдачи объекта?) Может это нужно было сделать года 3 назад???
(Полноправные пользователи)
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Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...
Отправлено: 13.07.23 - 11:53
Смешные "специалисты" работают в акимате.
"Не могут же деревья быть разного уровня..."
Такого я за свою жизнь ещё не слышал.
"Не могут же деревья быть разного уровня..."
Такого я за свою жизнь ещё не слышал.
(Полноправные пользователи)
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- 318
Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...
Отправлено: 13.07.23 - 11:54
Устроился мужик работать на лесоповале. Ну, значит, кореша ему и говорят
что мол, перекур у нас сейчас, а новичок пускай поработает. Возвращяются
они через час, а мужик-то уже второй квадратный километр заканчивает.
Они ему говорят:
- Мужик, ты чего это... ?
- Да я из Казахстана.
- Так у вас же леса нет!
- Ничего, и у вас не будет!!
что мол, перекур у нас сейчас, а новичок пускай поработает. Возвращяются
они через час, а мужик-то уже второй квадратный километр заканчивает.
Они ему говорят:
- Мужик, ты чего это... ?
- Да я из Казахстана.
- Так у вас же леса нет!
- Ничего, и у вас не будет!!
«Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 13.07.23 - 12:30
Цитата:
Пытаюсь представить... пилишь ствол тополя и, вдруг, херакс - зацепил 2 рядом стоящих дерева.
Это ж верх криворукости.
Цитата:
А вы точно специалист? Вы кому бензопилу доверяете? Это же опасно!!! Пилить одно дерево и случайно зацепить 3-5 метров соседнего дерева. Очередная детская отписка.
Не позорились бы в СМИ с такими отмазками))))
[Исправлено: vofkakst, 13.07.2023 - 12:33]
возможно, под пилу попали и ветки стоящих рядом живых деревьев
Пытаюсь представить... пилишь ствол тополя и, вдруг, херакс - зацепил 2 рядом стоящих дерева.
Это ж верх криворукости.
Цитата:
главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная
А вы точно специалист? Вы кому бензопилу доверяете? Это же опасно!!! Пилить одно дерево и случайно зацепить 3-5 метров соседнего дерева. Очередная детская отписка.
Не позорились бы в СМИ с такими отмазками))))
[Исправлено: vofkakst, 13.07.2023 - 12:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
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- Сообщений:
- 72
Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...
Отправлено: 13.07.23 - 17:55
Уже начались предварительные работы (трассировка)по расширению улицы Баймагамбетова от улицы Победы в сторону центра, боюсь что попутно все деревья пойдут под бульдозер.. Представьте себе "голый" широкий проспект..а там ведь сейчас комфортные тенистые тротуары. Совки то умнее были, для людей старались, но нынешним руководителям самим не ходить по солнцепёку. Обоснованность расширения то же под вопросом , у нас как то не наблюдается пробок аналогичных со столичными. Попутно решили "спрямить" улицу на хитром перекрёстке (Баймагамбетова-Шевченко, район Ц.рынка) и под это дело снести частный сектор. Почему об этих планах люди узнают постфактум и кому нужен широченный проспект от ул.Назарбаева и до центра? Хотелось бы ,что бы и редакция задала такой вопрос чиновникам ,ведь всё делается кулуарно и ссылка на Генплан не пройдёт ,т.к. нет там такого.
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