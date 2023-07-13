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За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный телефонными аферистами жительнице Костаная, частично взыскал суд в Астане
За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный телефонными аферистами жительнице Костаная, частично взыскал суд в Астане
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