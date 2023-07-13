Re: За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный...

Отправлено: - 17:31

Несколько лет назад придумали лабуду с регистрацией номеров, привязкой к ИИНу - и для чего? Обещали снижение преступности, увеличение раскрывамости, обеспечение безопасности. а случись чего - "До сих пор полиция Костаная не определила виновных в этом преступлении лиц"



Или же все- таки регистрацию делали,чтобы находить авторов "неправильных" и "нелицеприятных" постов и комментариев??