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≡ За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный телефонными аферистами жительнице Костаная, частично взыскал суд в Астане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47164
За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный телефонными аферистами жительнице Костаная, частично взыскал суд в Астане
Отправлено: 13.07.23 - 17:31
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12 июля судья межрайонного суда по гражданским делам Астаны Сауле Омарова частично удовлетворила иск пострадавшей от действий телефонных мошенников пенсионерки из Костаная.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
585
Re: За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный...
Отправлено: 13.07.23 - 17:31
#1
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Несколько лет назад придумали лабуду с регистрацией номеров, привязкой к ИИНу - и для чего? Обещали снижение преступности, увеличение раскрывамости, обеспечение безопасности. а случись чего - "До сих пор полиция Костаная не определила виновных в этом преступлении лиц"

Или же все- таки регистрацию делали,чтобы находить авторов "неправильных" и "нелицеприятных" постов и комментариев??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27830
Re: За обман ответят дропперы. Но не все - Ущерб, нанесенный...
Отправлено: 13.07.23 - 17:38
#2
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Что за слово то такое придумали.
Думал вместо П, буква Ч..
Мошенники уже не канает?
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