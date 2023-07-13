Re: Не разрешено, значит, запрещено - За 3 дня утонули 3...

Отправлено: - 16:23

Не в первый раз читаю про трагедии на водовороте на Гагаринской плотине.

Водоворот вызван, скорее всего, наличием промоины под телом плотины.

Неужели нельзя ее засыпать? В мировой практике такого нет или проще содержать пост?