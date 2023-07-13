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≡ Не разрешено, значит, запрещено - За 3 дня утонули 3 человека. Все они нарушили правила поведения на воде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47162
Не разрешено, значит, запрещено - За 3 дня утонули 3 человека. Все они нарушили правила поведения на воде
Отправлено: 13.07.23 - 16:23
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Температура воздуха днем в Костанае доходит до 40 градусов. Горожане спасаются от жары на берегах Тобола. С трагическими последствиями.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4392
Re: Не разрешено, значит, запрещено - За 3 дня утонули 3...
Отправлено: 13.07.23 - 16:23
#1
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Не в первый раз читаю про трагедии на водовороте на Гагаринской плотине.
Водоворот вызван, скорее всего, наличием промоины под телом плотины.
Неужели нельзя ее засыпать? В мировой практике такого нет или проще содержать пост?
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