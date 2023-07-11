Канчельскис: «Я буду президентом и гендиректором «Тобола», но агенты будут искать варианты с работой тренером» Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подтвердил назначение на должность в руководстве «Тобола». — Очень рад объявить, что буду работать в «Тоболе»! Это отличная возможность для меня и клуба сделать хорошую работу. Переговоры проходили в обычном режиме, ничего необычного. Сегодня уже встречался с акимом (губернатор) этого региона, переговорили и скоро начнем работу. Я буду президентом и генеральным директором клуба. В «Тоболе» это сдвоенная должность. До конца сезона буду работать здесь, завтра подпишем контракт с конкретными датами. — Вы прекратили поиски работы тренером? — Нет, параллельно агенты будут искать варианты с работой в тренерской сфере. Агенты будут работать везде, где есть футбол, ха-ха. В «Тоболе» уже есть хороший тренерский состав. Никто не собирается их смещать. Будем развиваться вместе на своих должностях», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.
Прочитал выжимки из трудов философа Ильина, как говорят идейного вдохновителя В.В.Путина. Не буду вдаваться в обычные обвинения в его адрес в апологетике фашизма. Но тезис о ведущих и ведомых нациях. как то неприятно зацепил.
Ну зря Вы так. Заиграла же сборная Казахстана под руководством амбициозного тренера Адиева, на первом месте сейчас в отборочной группе на Евро идёт. Будем надеяться. что и в Тоболе когда нибудь найдут подходящего тренера
вот они ключевые слова)))) ответ сразу можно дать: никогда))) Просто выброс денег на ветер уже не один десяток лет. Суммами, вброшенными за все эти годы, могли компенсировать все поднятия тарифов коммунальщиков даже на перед ....
Мы казахи, к каким относимся ?? Раньше на русских кивали, мол ЦЕНТР мешает жить: - теперь то мы САМОСТОЯТЕЛЬНЫ и почему за 30 лет при наличии таких ОГРОМНЫХ природных богатствах, не стали очередным АЗИАТСКИМ тигром или же не живём в арабской сказке ?? Так и будем ЛУЗЕРАМИ ?? КТО и ЧТО нам мешает быть передовой нацией ?? ?? Или - что написано на роду, то так и будет ??
ACROS: Скончался Сеильда Байшаков - легенда казахского футбола,
Да, легенда. Помню в детстве слышал только Кайрат, и пахан на стуле, спинкой повернутым к телевизеру, так раньше смотрели тв, болел за кого то там. Но больше все таки помню хоккей, Харламов сразу навскидку.
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