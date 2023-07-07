Отправлено: - 00:13

abaika95: не обольщайтесь

abaika95:

вы живете в стране которая поставляет танки на украину при это критикуете украину и защищаете россию но в эту любимую россию при этом не едите))) парадокс

[Исправлено: Эл-починно, 13.07.2023 - 00:21]

Цитата:Даже и близко не было. Просто интересно читать, как когда то мною приводимые аргументы Сноуден и Ассанж), которые оспаривались, тут применяются или используются.Точно в том же русле, что и я их когда то приводил.Цитата:Это не парадокс - такова селява.Мне многие страны нравятся, но дом и работа именно тут. Да и потом, что бы не быть превратно понятым, я не за и не против, невозможно изменить или как то повлиять на мировые события простому обывателю. Я просто понимаю почему это происходит, ну как Артём Марусичь - каждый сам выбирает....