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Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали полицейские
Обманувшую костанайцев на 20 млн тенге мошенницу задержали полицейские
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