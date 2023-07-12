Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47162
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп. А еще одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы.
Читать новость
Читать новость
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 280
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 00:24
А сего вы взяли что голосовали 90 процентов? Это лживые комиссии делали вбросы, тут последние выборы хорошо это показали, а представте что было 10,20,30 лет назад, когда многие ещё и слышали такого слова как ДЕМОКРАТИЯ!
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:03
Цитата:
111 Марик а ты по жизни перевёртыш? Ты позвони на номер который я напишу. Тебе объяснят политику рк
111:
111 Марик а ты по жизни перевёртыш? Ты позвони на номер который я напишу. Тебе объяснят политику рк
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:04
Нельзя нарушать закон
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:07
Иначе будет, Чикаго 39-х, не говоря про парис ,ой извините вы не европа, вы цивЫлизация -Для ваС париЖжжж
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:09
Про Валынь с Поляками поспорь и они тебе скажут, кто У,)краинцы для них
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:11
Извините, ВОлынь,
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 07:36
А ещё Марик посмотри результат сЪезда страан отаН
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 07:37
Сдулось натО , сккоро будет Отан
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 07:39
Свободу Северной Ирландии, там деньги у Дариги
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 09:06
Как классно в Ссо убирают бандерлогов снайпера А На Елбосы вы молиться должны. Иначе здесь был бы второй афган
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 09:40
Кстати где хоть одна единица техники обороны рк?
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 09:47
Что сделала республика третья в СССР для людей ,для себя? Кроме того ,что Оралманы съель табун верблюдоа ( ст. Кр пресня) и послали вас
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 09:55
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27828
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 13:46
Цитата:
Я думаю еще не нашлось в Мире человека, который бы плОтил налоги, как и получал бы зарплОту.
Так что нет, не плОчу..
родом из Шанхая2022:
Сам налоги то плотишь?
Сам налоги то плотишь?
Я думаю еще не нашлось в Мире человека, который бы плОтил налоги, как и получал бы зарплОту.
Так что нет, не плОчу..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27828
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 13:51
Цитата:
Хм..
Не понял юмора.
Куда звонить?
soldat pv:
Марик а ты по жизни перевёртыш? Ты позвони на номер который я напишу
Марик а ты по жизни перевёртыш? Ты позвони на номер который я напишу
Хм..
Не понял юмора.
Куда звонить?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать