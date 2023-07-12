Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...

Отправлено: - 00:24

А сего вы взяли что голосовали 90 процентов? Это лживые комиссии делали вбросы, тут последние выборы хорошо это показали, а представте что было 10,20,30 лет назад, когда многие ещё и слышали такого слова как ДЕМОКРАТИЯ!