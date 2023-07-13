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«Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
«Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
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