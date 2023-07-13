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≡ «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47160
«Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 13.07.23 - 11:36
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Вечером 12 июля корреспонденты «НГ» заметили в триатлон-парке кучу сухих пеньков и спиленные стволы живых деревьев. Тополя и березы с сочными листьями вповалку лежали на молодых елочках — спиленные деревья не то, что не потрудились вывезли, а еще и завалили ими другие! «НГ» попросила комментарий в отделе ЖКХ.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
584
Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...
Отправлено: 13.07.23 - 11:36
#1
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Когда наши власти допрут, что город - это не степь!!! Должны быть деревья, листва,тень и кислород.
Зачем так неадекватно пилить все,что пилится (в том числе и бюджет)? Выйдите из своих кабинетов с кондиционерами на улицу, постойте на солнцепеке минут 15 в ожидании крохотулечного автобуса и проедьте домой с работы, а не на служебной машине (опять же с кондиционером)
Поживите так хот бы месяц, и вы поймёте, как "слуги народа" уничтожают свой город.
Почему ваши озеленения заканчиваются вырубкой? И ваши отписки типа "мы только парочку задели" выставляют вас в ещё более худшем свете . У жителей все-таки есть глаза.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
584
Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...
Отправлено: 13.07.23 - 11:38
#2
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А не глупо ли устанавливать систему полива через несколько лет после сдачи объекта?) Может это нужно было сделать года 3 назад???
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
969
Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...
Отправлено: 13.07.23 - 11:53
#3
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Смешные "специалисты" работают в акимате.
"Не могут же деревья быть разного уровня..."
Такого я за свою жизнь ещё не слышал. :-)
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
317
Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...
Отправлено: 13.07.23 - 11:54
#4
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Устроился мужик работать на лесоповале. Ну, значит, кореша ему и говорят
что мол, перекур у нас сейчас, а новичок пускай поработает. Возвращяются
они через час, а мужик-то уже второй квадратный километр заканчивает.
Они ему говорят:
- Мужик, ты чего это... ?
- Да я из Казахстана.
- Так у вас же леса нет!
- Ничего, и у вас не будет!!
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
584
«Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 13.07.23 - 12:30
#5
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Цитата:
возможно, под пилу попали и ветки стоящих рядом живых деревьев

Пытаюсь представить... пилишь ствол тополя и, вдруг, херакс - зацепил 2 рядом стоящих дерева.
Это ж верх криворукости.
Цитата:
главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная

А вы точно специалист? Вы кому бензопилу доверяете? Это же опасно!!! Пилить одно дерево и случайно зацепить 3-5 метров соседнего дерева. Очередная детская отписка.
Не позорились бы в СМИ с такими отмазками))))

[Исправлено: vofkakst, 13.07.2023 - 12:33]
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