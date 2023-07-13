Re: «Ради эстетики» - Кронирование живых деревьев...

Отправлено: - 11:36

Когда наши власти допрут, что город - это не степь!!! Должны быть деревья, листва,тень и кислород.

Зачем так неадекватно пилить все,что пилится (в том числе и бюджет)? Выйдите из своих кабинетов с кондиционерами на улицу, постойте на солнцепеке минут 15 в ожидании крохотулечного автобуса и проедьте домой с работы, а не на служебной машине (опять же с кондиционером)

Поживите так хот бы месяц, и вы поймёте, как "слуги народа" уничтожают свой город.

Почему ваши озеленения заканчиваются вырубкой? И ваши отписки типа "мы только парочку задели" выставляют вас в ещё более худшем свете . У жителей все-таки есть глаза.