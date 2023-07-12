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≡ Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47160
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
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Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп. А еще одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
280
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 00:24
#15
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А сего вы взяли что голосовали 90 процентов? Это лживые комиссии делали вбросы, тут последние выборы хорошо это показали, а представте что было 10,20,30 лет назад, когда многие ещё и слышали такого слова как ДЕМОКРАТИЯ!
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:03
#16
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Цитата:
111:

111 Марик а ты по жизни перевёртыш? Ты позвони на номер который я напишу. Тебе объяснят политику рк
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:04
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя нарушать закон
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:07
#18
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Иначе будет, Чикаго 39-х, не говоря про парис ,ой извините вы не европа, вы цивЫлизация -Для ваС париЖжжж
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:09
#19
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Про Валынь с Поляками поспорь и они тебе скажут, кто У,)краинцы для них
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 13.07.23 - 07:11
#20
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Извините, ВОлынь,
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 07:36
#21
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А ещё Марик посмотри результат сЪезда страан отаН
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 07:37
#22
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Сдулось натО , сккоро будет Отан :-)
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 07:39
#23
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Свободу Северной Ирландии, там деньги у Дариги
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 09:06
#24
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Как классно в Ссо убирают бандерлогов снайпера :-) А На Елбосы вы молиться должны. Иначе здесь был бы второй афган
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 09:40
#25
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Кстати где хоть одна единица техники обороны рк?
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 09:47
#26
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Что сделала республика третья в СССР для людей ,для себя? Кроме того ,что Оралманы съель табун верблюдоа ( ст. Кр пресня) и послали вас
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
73
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 09:55
#27
Комментарий удален модератором.
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