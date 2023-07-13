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≡ Старт в еврокубках сезона-2023/2024. О чем говорили на брифинге тренеры "Тобола" и "Хонки"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47158
Старт в еврокубках сезона-2023/2024. О чем говорили на брифинге тренеры "Тобола" и "Хонки"
Отправлено: 13.07.23 - 08:51
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Уже завтра, 13 июля, «Тобол» откроет свой очередной еврокубковый сезон. Перед стартом сменилось руководство клуба. Вместо Николая Панина должность директора клуба занял известный футболист и менеджер Андрей Канчельскис.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4381
Re: Старт в еврокубках сезона-2023/2024. О чем говорили на...
Отправлено: 13.07.23 - 08:51
#1
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Зачем акиму области ПИАРИТЬСЯ с бывшими звёздами российского футбола, он же, ПОЧЕМУ ТО, не фотографируется со сборной Костаная по тогуз-кумалаку, или же со сборной по асыкам.
Вопрос пиар-менеджерам областного акимата: "...почему он этого не делает??...."
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