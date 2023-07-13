Re: Старт в еврокубках сезона-2023/2024. О чем говорили на...

Отправлено: - 08:51

Зачем акиму области ПИАРИТЬСЯ с бывшими звёздами российского футбола, он же, ПОЧЕМУ ТО, не фотографируется со сборной Костаная по тогуз-кумалаку, или же со сборной по асыкам.

Вопрос пиар-менеджерам областного акимата: "...почему он этого не делает??...."