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≡ Лето пролетает и ага.. - Сроки сдачи шести фонтанов Костаная после реконструкции сдвинули
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47158
Лето пролетает и ага.. - Сроки сдачи шести фонтанов Костаная после реконструкции сдвинули
Отправлено: 12.07.23 - 15:42
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Первый фонтан, расположенный рядом с часовой башней и недалеко от офиса отдела ЖКХ акимата Костаная, открыли в прошлые выходные. Чуть позже заработал второй - напротив здания Дома профсоюзов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3068
Re: Лето пролетает и ага.. - Сроки сдачи шести фонтанов Костаная...
Отправлено: 12.07.23 - 15:42
#1
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В конце октября-начале ноября все фонтаны сдадут и запустят. Не переживайте!
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
17
Re: Лето пролетает и ага.. - Сроки сдачи шести фонтанов Костаная...
Отправлено: 12.07.23 - 15:49
#2
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Мастерство акима как раз в этом и заключается, не всегда это оправдано но ладно, первое подобрать команду исполнителей, второе ловко с соблюдением законодательства в сроки или с опережением реализовывать задачи, типа строить, и.т.д , а аким который ничего не успевает, ищет отмазки, боится слушает сплетни и.т.д это не аким, (без персоналии, не будем тыкать пальцем, это абсолютно всех касается)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
581
Re: Лето пролетает и ага.. - Сроки сдачи шести фонтанов Костаная...
Отправлено: 12.07.23 - 17:04
#3
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Потому что все "по братски" видимо.
Не уложились в срок - привлекли к ответственности. Есть недочёты- устраняете за свой счёт. Но у нас так нельзя.
Это у нас после реконструкции улицы надо асфальт перекладывать, вечные (обещанные) бордюры крошатся как гнилые зубы. И крайних нет, и спросить не с кого, потому что все распилено,и всем хорошо.
Только бюджет опять страдает.

Нормальный градоначальник бы за такую халатность (в городе жара под /а то и за/ 40 градусов - а у нас к середине июля нет фонтанов, нет газонов,нет элементарного тенёчка, чтобы от пекла спрятаться) разогнал бы ответственных чиновников,но...
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
409
Re: Лето пролетает и ага.. - Сроки сдачи шести фонтанов Костаная...
Отправлено: 12.07.23 - 21:12
#4
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Еще четыре фонтана - в процессе ремонта. На пешеходном, который сооружают вместо фонтана с бегемотиком, начали устанавливаться оборудование
------------------------
Г-жа Лихограй, два вопроса. А что такое пешеходный фонтан?
И дальше в предложении ошибку сами найдете?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1723
Лето пролетает и ага.. - Сроки сдачи шести фонтанов Костаная после реконструкции сдвинули
Отправлено: 12.07.23 - 23:01
#5
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Цитата:
dvb:
И дальше в предложении ошибку сами найдете?

Ошибку исправил.
О пешеходном фонтане представитель акимата говорил здесь
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
71
Лето пролетает и ага.. - Сроки сдачи шести фонтанов Костаная после реконструкции сдвинули
Отправлено: 13.07.23 - 07:15
#6
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На новый год
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