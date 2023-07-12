Отправлено: - 13:55

прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, а на реальную модернизацию производств

Цитата:Ох и наивный у нас министр.Научите наши службы беречь ресурсы! У нас днем горят уличные фонари, и после этого нас пугают ростом тарифа на свет;Бессмысленная (преимущественно) работа газонокосильщиков и "озеленителей" с бензопилами - тоже можно сбавить темп (вТакую жару уничтожать и без того крохотные островки зелени - это просто преступление.Там глядишь и разум включится. Хотя о чем это я?)